PDI recupera cinco toneladas de cobre tras operativo en Paine

Detectives de la Brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) de San Bernardo recuperaron cinco toneladas de cobre en una parcela del sector de Champa, en la comuna de Paine.

Luego de información recibida en la Brigada, y en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, se logró establecer la existencia de los sacos con cobre al interior del lugar, mediante diversas técnicas investigativas.

Es así que, al gestionar la orden de entrada y registro, personal de la Bicrim ubicó en el lugar siete sacos cargados de cobre, con un peso aproximado de cinco toneladas y avaluados en más de 50 millones de pesos . Además, registraron en el lugar tres frascos de vidrios contenedores de Cannabis Sativa.

Bicrim encuentra cinco toneladas de cables tras operativo en Paine

“Se utilizaría como lugar de acopio de cables de cobre, cuyo origen sería ilícito: sustracción de cables de empresas de distribución eléctrica”, explicó el persecutor Felipe Chandía, de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, ente que mantiene una investigación derivada por información de testigos.

De acuerdo con Chandía, el domicilio estaría vinculado a Hugo Escobar Muñoz, quien sería autodenominado "Profeta de Peñalolén“, un personaje público conocido por su poligamia.

El comisario Miguel Ibarra, de la Bicrim de San Bernardo, señaló que “Policía de Investigaciones junto al ministerio público, específicamente la Fiscalía Local de San Bernardo, se encuentran trabajando en la individualización de estas personas, para ser puestas a disposición del Juzgado de Garantía respectivo”.

Asimismo, el persecutor también afirmó que se ponderan nuevas diligencias en virtud de la incautación y los resultados obtenidos