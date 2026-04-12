SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    PDI recupera cinco toneladas de cobre tras operativo en Paine

    En el sitio, presuntamente vinculado al "Profeta de Peñalolén", localizaron drogas y sacos avaluados sobre los 50 millones de pesos.

    Por 
    Sofía Álvarez
    Bicrim encuentra cinco toneladas de cables tras operativo en Paine

    Detectives de la Brigadas de Investigación Criminal (Bicrim) de San Bernardo recuperaron cinco toneladas de cobre en una parcela del sector de Champa, en la comuna de Paine.

    Luego de información recibida en la Brigada, y en coordinación con la Fiscalía Metropolitana Occidente, se logró establecer la existencia de los sacos con cobre al interior del lugar, mediante diversas técnicas investigativas.

    Es así que, al gestionar la orden de entrada y registro, personal de la Bicrim ubicó en el lugar siete sacos cargados de cobre, con un peso aproximado de cinco toneladas y avaluados en más de 50 millones de pesos. Además, registraron en el lugar tres frascos de vidrios contenedores de Cannabis Sativa.

    Bicrim encuentra cinco toneladas de cables tras operativo en Paine

    “Se utilizaría como lugar de acopio de cables de cobre, cuyo origen sería ilícito: sustracción de cables de empresas de distribución eléctrica”, explicó el persecutor Felipe Chandía, de la Fiscalía de Flagrancia Occidente, ente que mantiene una investigación derivada por información de testigos.

    De acuerdo con Chandía, el domicilio estaría vinculado a Hugo Escobar Muñoz, quien sería autodenominado "Profeta de Peñalolén“, un personaje público conocido por su poligamia.

    El comisario Miguel Ibarra, de la Bicrim de San Bernardo, señaló que “Policía de Investigaciones junto al ministerio público, específicamente la Fiscalía Local de San Bernardo, se encuentran trabajando en la individualización de estas personas, para ser puestas a disposición del Juzgado de Garantía respectivo”.

    Asimismo, el persecutor también afirmó que se ponderan nuevas diligencias en virtud de la incautación y los resultados obtenidos

    Lee también:

    Más sobre:CobreBicrimPaine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte interceptación de buques en aguas internacionales

    Caso Chinamart: Cariola niega acusaciones y recalca que informe PDI no acredita tráfico de influencias

    Budapest frente al posible último discurso de Orbán

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio

    6 hábitos que puedes hacer de día para dormir mejor de noche

    Lo más leído

    1.
    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    Tras anuncio de acciones legales: Municipalidad de Huechuraba se desmarca de polémica con 31 Minutos

    2.
    El cruce entre Sichel y Ríos luego que nombramiento de Dideco de Ñuñoa fuera declarado ilegal por Contraloría

    El cruce entre Sichel y Ríos luego que nombramiento de Dideco de Ñuñoa fuera declarado ilegal por Contraloría

    3.
    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    Utilizaron un taladro para cometer el crimen: detienen a tres sujetos por homicidio de un hombre en Tarapacá

    4.
    Hombre de 31 años muere tras ataque con arma blanca en Viña del Mar

    Hombre de 31 años muere tras ataque con arma blanca en Viña del Mar

    5.
    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    Las sospechas de las policías que apuntan a estudiantes de la U. Austral como autores del ataque a ministra Lincolao

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    En pleno Desierto de Atacama: el telescopio submilimétrico más alto del mundo ya está operativo en Chile

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    Cuándo vuelve Artemis II a la Tierra y cómo será el aterrizaje

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    El incentivo que anunció Delcy Rodríguez para que vuelvan los jóvenes migrantes a Venezuela

    Servicios

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Temblor hoy, domingo 12 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, domingo 12 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril
    Chile

    Elecciones de Perú 2026: revisa los locales de votación habilitados en Chile este domingo 12 de abril

    PDI recupera cinco toneladas de cobre tras operativo en Paine

    A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming

    Quiénes son los Toesca: Los protagonistas del momento en Sanhattan
    Negocios

    Quiénes son los Toesca: Los protagonistas del momento en Sanhattan

    Matías Claro se perfila como su próximo presidente de Cruzados: su familia es ahora el mayor accionista

    Grupo brasileño toma la delantera para comprar el casino Enjoy Punta del Este

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio
    Tendencias

    El vapeo podría provocar dos tipos de cáncer, según un reciente estudio

    6 hábitos que puedes hacer de día para dormir mejor de noche

    ¿Los tatuajes pueden dañar la salud? Esto dicen los estudios

    Su séptimo partido sin ganar en LaLiga: el Betis de Manuel Pellegrini iguala con el Osasuna y compromete la Champions
    El Deportivo

    Su séptimo partido sin ganar en LaLiga: el Betis de Manuel Pellegrini iguala con el Osasuna y compromete la Champions

    Juan Martín Lucero o Eduardo Vargas como 9 de la U: el dilema de Fernando Gago tras la recuperación del ariete argentino

    “Voy a volver más fuerte”: el mensaje de Javier Saldías tras sufrir un infarto pulmonar que lo tendrá fuera del fútbol

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple
    Tecnología

    Review del iPhone 17e: cómo es el teléfono más económico de Apple

    Práctico, compacto y con capacidades fotográficas de Leica: así es el nuevo Xiaomi 17

    Las mejores VPN de 2026: cómo elegir la adecuada

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”
    Cultura y entretención

    Selva Almada: “En Argentina somos una sociedad muy atravesada por la violencia”

    Vuelve la fiebre Euphoria: entre la larga espera y las dudas en torno a su (eventual) final

    Stefan Kramer:“Mi último show en Viña sí va a ser trascendente, con los años se va a juzgar de otra manera”

    Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte interceptación de buques en aguas internacionales
    Mundo

    Trump ordena bloqueo del estrecho de Ormuz y advierte interceptación de buques en aguas internacionales

    Budapest frente al posible último discurso de Orbán

    Hungría celebra elecciones legislativas clave con alta participación

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición
    Paula

    Cuasimodo: una fiesta de fe y tradición

    Las otras mujeres del caso Pelicot

    Cuando restringir empeora los atracones