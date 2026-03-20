Dos sujetos fueron detenidos mientras robaban una bodega en Paine: se habrían disfrazado de trabajadores

Dos sujetos fueron detenidos en pleno robo de una bodega en el sector de Huelquén en la localidad de Paine.

Los hechos se registraron luego de personal de Carabineros recibiera un llamado alertando sobre la presencia de individuos robando materiales desde una bodega ubicada en Cardenal Bajo N° 25B.

Al llegar al lugar, es que personal de la 64° Comisaría de Paine sorprendió a los sujetos, los cuales se encontraban vestidos con overoles con el fin de hacerse pasar por trabajadores del lugar y quienes al notar la presencia policial huyeron en una camioneta de color blanco.

De acuerdo a lo que detalló el capitán Francisco Ibarra de la 64° comisaría Paine, “se inicia un seguimiento controlado, que abarca tanto la comuna de Paine como la comuna de Buin, logrando la detención de estos sujetos en el sector de Alto Jahuel, procediendo a la detención de dos sujetos, los cuales son adultos chilenos con antecedentes penales".

Además, tras las diligencias investigativas, se determinó que el vehículo en el que se transportaban había estado involucrado en un robo de almendras el día anterior, cuyo avalúo alcanza los los $1.200.000.

Los detenidos quedaron a disposición Ministerio Público para el respectivo control de detención.