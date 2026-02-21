SUSCRÍBETE
    Nacional

    Por robo de cables y luminarias: tres imputados quedan con medidas cautelares en Puerto Montt

    80 kilos de cables y cinco faroles son algunas de las especies que encontró Carabineros tras el procedimiento donde sorprendieron a los tres hombres.

    Por 
    Sofía Álvarez

    Tres imputados formalizados quedaron con medidas cautelares tras una querella criminal de la Municipalidad de Puerto Montt bajo el delito de receptación de especies, que incluía cables de propiedad comunal y luminarias públicas. Dos de ellos quedaron con arraigo nacional y firma mensual, mientras que un tercero ingresó a cumplir una pena de cárcel efectiva en causa diversa.

    Esto, tras un procedimiento ejecutado en un domicilio por Carabineros de la 6ª Comisaría de Alerce, donde sorprendieron a tres hombres en posesión de bienes de propiedad de la Ilustre Municipalidad de Puerto Montt, avaluados en la suma de $2.250.000.

    En específico se encontraron, 80 kilos de cables de cobre extraídos del alumbrado público, cinco faroles y cuatro luminarias, en adición a 3.500 medidores desarmados de la empresa Suralis.

    En esta línea, la Unidad Penal Municipal (UPM) presentó la querella criminal contra los tres hombres, además contra quienes resulten responsables como autores, cómplices o encubridores, en torno a los delitos de asociación criminal y receptación reiterada. Desde la unidad habían solicitado prisión preventiva ante la actuación en grupo y la gravedad de los hechos.

    “El robo de cables es un delito que estamos persiguiendo con firmeza, ya que no solo afecta bienes municipales, sino que provoca graves perjuicios a la comunidad al dejar sin luminarias a distintos sectores. Hemos tenido casos en zonas como Alerce, La Vara y el sector del Viaducto. Gracias al trabajo coordinado con Carabineros y el Ministerio Público, junto con la labor de la UPM, hemos logrado disminuir estos hechos, aunque aún queda mucho por hacer”, sostiene Mauricio Guzmán, abogado de la Unidad Penal Municipal.

