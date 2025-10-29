PDI desarticula banda de falsos técnicos dedicada al robo de cables en Concepción

En un megaoperativo que contó con la participación de más de 190 detectives, la Brigada Investigadora de Robos de Concepción logró la desarticulación de una banda dedicada al robo de cables.

La investigación comenzó en abril de este año, luego que se detectara a siete personas caracterizadas como técnicos de empresas de telecomunicaciones, ingresando a cámaras subterráneas a cortar y sustraer grandes cantidades de cobre.

Las diligencias en contra de los imputados lograron situarlos en 17 delitos de robo de cobre en la Región del Biobío, siendo calificados como una asociación criminal dedicada a este tipo de delito.

Con ello, se allanaron varios domicilios en las regiones Metropolitana y el Maule, donde se detuvo a 15 personas, de las cuales 13 serían integrantes de una banda dedicada a los delitos de robo con violencia, asociación ilícita, tráfico ilícito de drogas, entre otros.

Además, a los imputados se les sindican dos robos con violencia en la comuna de Pelarco y 17 robos de cable de cobre soterrado en la Región del Biobío.

En los operativos se logró la incautación de cuatro armas de fuego, munición, droga, dinero en efectivo, un vehículo motorizado y un inhibidor.