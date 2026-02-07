Carabineros frustra robo de cables de alta energía en empresa de Colina y detiene a cinco sujetos

Carabineros detuvo durante la madrugada de este viernes a cinco sujetos que fueron sorprendidos robando cables de alta energía al interior de una empresa ubicada en la comuna de Colina, en la Región Metropolitana.

De acuerdo con antecedentes policiales, el hecho ocurrió en calle Camino Antiguo Coquimbo, donde personal realizaba patrullajes preventivos cuando fue alertado de un ilícito en desarrollo al interior del recinto. Al llegar al lugar, los funcionarios detectaron a los individuos manipulando cableado industrial de gran extensión.

Según informó el capitán Carlos Hernández, subcomisario de la Subcomisaría Chicureo, “al llegar al lugar los funcionarios policiales sorprendieron a cinco sujetos robando un cable de alta energía de 200 metros, avaluados en más de cinco millones de pesos , quienes al intentar huir fueron detenidos en el lugar gracias al rápido actuar policial".

Tras el procedimiento, el cable —avaluado en $5.500.000— fue recuperado y devuelto a la empresa afectada. En tanto, los cinco imputados quedaron a disposición del Ministerio Público para el respectivo control de detención y eventual formalización.