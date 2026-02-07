Dos personas fallecen tras accidente de tránsito en Huechuraba: conductor iba en estado de ebriedad

Un accidente de tránsito que involucró a un conductor en estado de ebriedad resultó con la muerte de dos personas adultas en Huechuraba, Región Metropolitana, durante la madrugada de este sábado.

De acuerdo con información de Carabineros, después de detener al autor de los hechos, su alcotest arrojó 1,90 gramos de alcohol en sangre.

Según el teniente de Carabineros, Joaquín Zúñiga, oficial de ronda de Santiago Norte, el conductor, en primera instancia, se habría dado a la fuga sin prestar ayuda y dejando su automóvil abandonado .

Más tarde, informaron, fue él quien llamó a Carabineros relatando su participación en el hecho, que según su testimonio, se habría dado tras una discusión previa que tuvo con las víctimas.

El teniente Zúñiga informó que este antecedente estaría siendo causa de investigación. “Se están levantando cámaras del lugar y de momento no habría alguna discusión”.

El uniformado además señaló que hasta ahora se sabe que las personas fallecidas serían vecinos de la comuna de Conchalí, ambos adultos también.

Por otro lado, el conductor sería residente de la comuna de Huechuraba y sin antecedentes penales.