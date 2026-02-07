SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Sujeto es detenido tras robo de camión con comida rápida en Maipú: recuperan dos máquinas de carga en Lampa

    Luego del atraco, la denuncia se formalizó en Quilicura y se sumaron efectivos de la zona norte en la búsqueda del vehículo de carga, que concluyó con la recuperación de especies.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Un sujeto fue detenido en Lampa en medio de un procedimiento policial por el robo de un camión que transportaba alimentos en Maipú. SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE.

    Un sujeto terminó detenido por Carabineros, luego de un procedimiento policial que inició con el robo de un camión que transportaba alimentos para comida rápida y que fue sustraído en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana (RM), que terminó con un operativo en la zona norte, en Lampa.

    De acuerdo con antecedentes policiales, tras el hecho se estampó una denuncia en la 49ª Comisaría de Quilicura, lo que derivó en que se sumaran efectivos de la 59ª Comisaría de Lampa, luego de advertir que la máquina se encontraba en la calle Las Araucarias de esta comuna de la zona norte, mediante el sistema de posicionamiento global (GPS).

    El capitán Aldo Cabrera, 59ª Comisaría Lampa, señaló que “a raíz de patrullajes preventivos y GPS, personal de esta unidad policial logró la recuperación de un camión y las especies que mantenía en su interior, el cual había sido sustraído en Maipú”.

    Una vez que el personal policial llegó hasta Las Araucarias detectó otra máquina que contaba con encargo por robo, la cual fue detectada por el número de chasis, ya que sus placas patentes estaban adulteradas.

    En ese instante, se aproximó un sujeto de iniciales D.S.L, quien manifestó “haber sido mandado” a buscar la máquina, quedando detenido y siendo puesto a disposición de la Fiscalía Local de Chacabuco.

    Con todo, luego los oficiales fueron alertados que un camión con similares características al robado en Maipú circulaba por calle Cacique Colín con Porvenir, donde finalmente fue recuperado por personal policial, que concretó la localización de dos vehículos robados.

