Refuerzan llamado a la corresponsabilidad: Senapred busca evitar nuevos incendios ante pronóstico de calor extremo en zona centro-sur

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) desarrolló una mesa técnica producto de las tormentas eléctricas anunciadas en la zona norte del país y también por altas temperaturas pronosticadas desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule.

En la instancia participó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a los equipos de las distintas regiones, además de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, Carabineros, Bomberos, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud, entre otras reparticiones públicas.

Así, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, comentó que se hizo un análisis de los distintos eventos meteorológicos que afectarán las distintas zonas de las regiones durante este fin de semana.

Respecto a las tormentas eléctricas, Cebrián sostuvo que “tiene relación con una condición que habitualmente se presenta en el norte en esta época que son las precipitaciones estivales altiplánicas entre las regiones de Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta, donde tenemos una alerta por tormentas eléctricas y también un aviso por precipitaciones en corto período de tiempo para mañana (sábado). La de tormentas está para el día hoy”.

Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, detalló que las tormentas eléctricas ocurrirán en la cordillera del extremo norte, y que este sábado “p odrían caer hasta 12 mm en todo el sector precordillerano y cordillerano entre Arica y Antofagasta. Estos 12 mm incluso podrían caer en un par de minutos, por eso reviste un riesgo “.

“Más que la cantidad, el monto no es tan elevado, pero sí podrían caer en pocos minutos, en un par de horas, y es una precipitación muy violenta”, explicó.

Tendencias / La Tercera

Calor extremo

En cuanto al calor extremo, la directora Alicia Cebrián afirmó que se dará “desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule, donde tenemos un aviso de altas temperaturas. Todo ello genera condiciones y escenarios que son necesarios monitorear y definir cursos de acción (...) los sistemas regionales de prevención y respuesta ante desastres generaron los cursos de acción y desde acá vamos a monitorear ambas situaciones, cada seis horas, para mantener informada a la ciudadanía y a las autoridades”

Cebrián recomendó a la población informarse por los canales oficiales y llamó a aquellas personas que estén de vacaciones en las regiones que presentarán condiciones extremas, a que tomen resguardos adicionales debido al desconocimiento de las zonas.

En el caso de las regiones que se verán afectadas por el calor extremo, la autoridad recordó mantenerse hidratados y cuidar a la población de riesgo, como niños, personal mayores y embarazadas.

“Este escenario de calor también propicia la generación de incendios forestales y ahí reiteramos la corresponsabilidad y a no generar acciones que pueden terminar en incendios. Hemos visto las consecuencias mirando la realidad que afecta a las familias de las regiones de Ñuble y Biobío", aseveró.

“El llamado es a no manipular fuentes de calor, fuego o herramientas que generen chispas durante este fin de semana y ayudarnos a no generar situaciones de emergencia”, recalcó la autoridad.

Desde la DMC, Andrés Moncada afirmó que “el día de mañana sábado será el peak de temperaturas máximas, donde en el centro de Santiago vamos a rondar los 34 °C, sin embargo, en las comunas del norte como Tiltil, Colina y Lampa, podríamos llegar a los 36 °C".

“A partir del domingo comienza a desarrollarse un proceso de vaguada costera, por lo tanto, se nublará Valparaíso y parte de ese aire húmedo, fresco de la costa, penetrará los valles de la zona central y eso comenzará a regular el campo térmico”, agregó.

El ministro Álvaro Elizalde, en tanto, reforzó el llamado a que las personas sigan las recomendaciones de las autoridades. “Es muy importante insistir no tener conductas de riesgo que particularmente puedan generar en las zonas centro y sur incendios, como los que hemos tenido en la temporada. No olvidemos que los incendios son generados por acción humana y, por tanto, no puede haber alguna conducta de riesgo”.

Parque Nacional La Campana la-tercera

Cierre de parques

Debido a las altas temperaturas, durante el punto de prensa de las autoridades, también se señaló que se cerrarán una serie de parques y reservas nacionales para evitar condiciones de inseguridad para los visitantes.

En la Región de Valparaíso, se cerrará de manera preventiva el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Además, la Municipalidad de Viña del Mar, informa Senapred, decidió cerrar el acceso a la Quinta Vergara durante este fin de semana.

En la Región Metropolitana “se cerró el Parque Río Clarillo en la comuna de Pirque y El Morado en la comuna de San José de Maipo. Van a estar cerrados el día de mañana (sábado). Parque Cordillera, en la comuna de Las Condes, y Quebrada de Macul, entre La Florida y Peñalolén, van a abrir con restricciones para que las personas se planifiquen y no vayan a los lugares que van a estar cerrados de manera preventiva”, señaló la directora de Senapred, Alicia Cebrián.

Escenario distinto para el sur

Durante la actividad, también se consultó a las autoridades si las condiciones actuales podrían propiciar los incendios, como los que ocurrieron en las regiones del Ñuble y Biobío, que dejaron cientos de viviendas destruidas y 21 víctimas fatales.

Desde la DMC, Andrés Moncada, precisó que “en términos de meteorología las temperaturas no son tan parecidas . El evento en que se generaron esos incendios del Ñuble y Biobío, logramos temperaturas máximas de hasta 40 °C, en este caso las temperaturas son un poco más moderadas . En esa oportunidad teníamos una alerta meteorológica, en este caso tenemos un aviso, por lo tanto, no son temperaturas tan extremas como las que se presentaron para los incendios forestales".

Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también señalaron que durante esa semana hubo 80 incendios en forma simultánea, cuando la cifra normal es de 20 siniestros, de acuerdo con la fecha. Con todo, durante esta semana solo han registrado tres focos de fuego, por lo que reforzaron que las condiciones son distintas a las registradas durante la tragedia de mediados de enero.