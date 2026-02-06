SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Refuerzan llamado a la corresponsabilidad: Senapred busca evitar nuevos incendios ante pronóstico de calor extremo en zona centro-sur

    Tras una nueva mesa técnica, se decidió, además, aumentar el monitoreo de las tormentas eléctricas anunciadas para la zona norte del país.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Senapred encabeza mesa técnica por tormentas eléctricas y altas temperaturas en el país.

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) desarrolló una mesa técnica producto de las tormentas eléctricas anunciadas en la zona norte del país y también por altas temperaturas pronosticadas desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule.

    En la instancia participó el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, junto a los equipos de las distintas regiones, además de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), el Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, Carabineros, Bomberos, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Salud, entre otras reparticiones públicas.

    Así, la directora nacional de Senapred, Alicia Cebrián, comentó que se hizo un análisis de los distintos eventos meteorológicos que afectarán las distintas zonas de las regiones durante este fin de semana.

    Respecto a las tormentas eléctricas, Cebrián sostuvo que “tiene relación con una condición que habitualmente se presenta en el norte en esta época que son las precipitaciones estivales altiplánicas entre las regiones de Arica y Parinacota y la Región de Antofagasta, donde tenemos una alerta por tormentas eléctricas y también un aviso por precipitaciones en corto período de tiempo para mañana (sábado). La de tormentas está para el día hoy”.

    Desde la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), Andrés Moncada, detalló que las tormentas eléctricas ocurrirán en la cordillera del extremo norte, y que este sábado “podrían caer hasta 12 mm en todo el sector precordillerano y cordillerano entre Arica y Antofagasta. Estos 12 mm incluso podrían caer en un par de minutos, por eso reviste un riesgo“.

    “Más que la cantidad, el monto no es tan elevado, pero sí podrían caer en pocos minutos, en un par de horas, y es una precipitación muy violenta”, explicó.

    Tendencias / La Tercera

    Calor extremo

    En cuanto al calor extremo, la directora Alicia Cebrián afirmó que se dará “desde la Región de Atacama hasta la Región del Maule, donde tenemos un aviso de altas temperaturas. Todo ello genera condiciones y escenarios que son necesarios monitorear y definir cursos de acción (...) los sistemas regionales de prevención y respuesta ante desastres generaron los cursos de acción y desde acá vamos a monitorear ambas situaciones, cada seis horas, para mantener informada a la ciudadanía y a las autoridades”

    Cebrián recomendó a la población informarse por los canales oficiales y llamó a aquellas personas que estén de vacaciones en las regiones que presentarán condiciones extremas, a que tomen resguardos adicionales debido al desconocimiento de las zonas.

    En el caso de las regiones que se verán afectadas por el calor extremo, la autoridad recordó mantenerse hidratados y cuidar a la población de riesgo, como niños, personal mayores y embarazadas.

    “Este escenario de calor también propicia la generación de incendios forestales y ahí reiteramos la corresponsabilidad y a no generar acciones que pueden terminar en incendios. Hemos visto las consecuencias mirando la realidad que afecta a las familias de las regiones de Ñuble y Biobío", aseveró.

    “El llamado es a no manipular fuentes de calor, fuego o herramientas que generen chispas durante este fin de semana y ayudarnos a no generar situaciones de emergencia”, recalcó la autoridad.

    Desde la DMC, Andrés Moncada afirmó que “el día de mañana sábado será el peak de temperaturas máximas, donde en el centro de Santiago vamos a rondar los 34 °C, sin embargo, en las comunas del norte como Tiltil, Colina y Lampa, podríamos llegar a los 36 °C".

    “A partir del domingo comienza a desarrollarse un proceso de vaguada costera, por lo tanto, se nublará Valparaíso y parte de ese aire húmedo, fresco de la costa, penetrará los valles de la zona central y eso comenzará a regular el campo térmico”, agregó.

    El ministro Álvaro Elizalde, en tanto, reforzó el llamado a que las personas sigan las recomendaciones de las autoridades. “Es muy importante insistir no tener conductas de riesgo que particularmente puedan generar en las zonas centro y sur incendios, como los que hemos tenido en la temporada. No olvidemos que los incendios son generados por acción humana y, por tanto, no puede haber alguna conducta de riesgo”.

    Parque Nacional La Campana la-tercera

    Cierre de parques

    Debido a las altas temperaturas, durante el punto de prensa de las autoridades, también se señaló que se cerrarán una serie de parques y reservas nacionales para evitar condiciones de inseguridad para los visitantes.

    En la Región de Valparaíso, se cerrará de manera preventiva el Parque Nacional La Campana y la Reserva Nacional Lago Peñuelas. Además, la Municipalidad de Viña del Mar, informa Senapred, decidió cerrar el acceso a la Quinta Vergara durante este fin de semana.

    En la Región Metropolitana “se cerró el Parque Río Clarillo en la comuna de Pirque y El Morado en la comuna de San José de Maipo. Van a estar cerrados el día de mañana (sábado). Parque Cordillera, en la comuna de Las Condes, y Quebrada de Macul, entre La Florida y Peñalolén, van a abrir con restricciones para que las personas se planifiquen y no vayan a los lugares que van a estar cerrados de manera preventiva”, señaló la directora de Senapred, Alicia Cebrián.

    Escenario distinto para el sur

    Durante la actividad, también se consultó a las autoridades si las condiciones actuales podrían propiciar los incendios, como los que ocurrieron en las regiones del Ñuble y Biobío, que dejaron cientos de viviendas destruidas y 21 víctimas fatales.

    Desde la DMC, Andrés Moncada, precisó que “en términos de meteorología las temperaturas no son tan parecidas. El evento en que se generaron esos incendios del Ñuble y Biobío, logramos temperaturas máximas de hasta 40 °C, en este caso las temperaturas son un poco más moderadas. En esa oportunidad teníamos una alerta meteorológica, en este caso tenemos un aviso, por lo tanto, no son temperaturas tan extremas como las que se presentaron para los incendios forestales".

    Desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) también señalaron que durante esa semana hubo 80 incendios en forma simultánea, cuando la cifra normal es de 20 siniestros, de acuerdo con la fecha. Con todo, durante esta semana solo han registrado tres focos de fuego, por lo que reforzaron que las condiciones son distintas a las registradas durante la tragedia de mediados de enero.

    Más sobre:SenapredAltas temperaturasIncendios forestalesMinistro del InteriorAlicia CebriánTormentas eléctricasAricaAntofagastaMauleÑubleBiobío

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    Trabajadores de Google exigen terminar con los servicios en la nube para ICE

    Lo más leído

    1.
    El cara a cara de las ministras de Desarrollo Social en medio del mea culpa de Boric y críticas de Kast por reconstrucción

    El cara a cara de las ministras de Desarrollo Social en medio del mea culpa de Boric y críticas de Kast por reconstrucción

    2.
    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    Enfrentamientos, barricadas y 14 detenidos: el saldo de la tercera fase de operativo en barrio Meiggs

    3.
    Autoridades promulgan Ley de Seguridad Municipal: “El rol de los municipios en materia de prevención es esencial”

    Autoridades promulgan Ley de Seguridad Municipal: “El rol de los municipios en materia de prevención es esencial”

    4.
    Un caso inusual: ¿Por qué una picada de abeja complicó tan severamente a Marta Larraechea?

    Un caso inusual: ¿Por qué una picada de abeja complicó tan severamente a Marta Larraechea?

    5.
    Armada confirma presencia de fragata portuguesa en costas de la Región del Maule

    Armada confirma presencia de fragata portuguesa en costas de la Región del Maule

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    4 sencillas pruebas para saber si estás envejeciendo bien

    Servicios

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Super Bowl 2026: los horarios de Green Day y Bad Bunny

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Chile en las Qualifiers de la Copa Davis: horarios y quién transmite la serie contra Serbia

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 5 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Refuerzan llamado a la corresponsabilidad: Senapred busca evitar nuevos incendios ante pronóstico de calor extremo en zona centro-sur
    Chile

    Refuerzan llamado a la corresponsabilidad: Senapred busca evitar nuevos incendios ante pronóstico de calor extremo en zona centro-sur

    Dónde, cuándo, y a qué hora presentará José Antonio Kast a sus subsecretarios

    Armada confirma presencia de fragata portuguesa en costas de la Región del Maule

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos
    Negocios

    Contraloría da luz verde a proyecto de litio Salares Altoandinos

    Creación de empresas superó las 200.000 en 2025 y alcanzó máximo histórico

    FNE inicia investigación por adquisición de Movistar Arena por parte de Live Nation ante posible “superposición vertical”

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”
    Tendencias

    Bad Bunny y el Super Bowl: “Ni siquiera necesitan aprender español; es mejor que aprendan a bailar”

    Las “raíces” de la demencia pueden comenzar en la infancia por estos hábitos, según un estudio

    Qué es un shock anafiláctico, la grave reacción que sufrió Marta Larraechea tras una picadura de abeja

    Con dos pebeteros y desfiles en simultáneo: la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026
    El Deportivo

    Con dos pebeteros y desfiles en simultáneo: la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

    En vivo: Tomás Barrios enfrenta a Dusan Lajovic en el inicio de la serie ante Serbia por Copa Davis

    Joaquín Niemann se aleja de los líderes tras una tercera ronda irregular en el LIV Golf de Riad

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile
    Tecnología

    Los 5 mejores televisores para ver el Super Bowl LX desde Chile

    12 años de tecnología: del asombro por el iPhone a la fatiga de las pantallas (y la obsesión por la IA)

    Madden NFL 26 se la juega con el ganador del Super Bowl LX

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage
    Cultura y entretención

    Una jornada sobre David Bowie marca la segunda fecha de Conversaciones de Backstage

    Camino al Oscar: Mubi estrenará en exclusiva “Valor sentimental”, la nueva joya cinematográfica de Joachim Trier

    Los Bunkers participarán en el evento solidario Rock Up en el Club Hípico de Concepción

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein
    Mundo

    Policía británica registra propiedades de exembajador Peter Mandelson en Londres por sus vínculos con Epstein

    Trabajadores de Google exigen terminar con los servicios en la nube para ICE

    Archivos revelan una conspiración vaticana de Epstein y Steve Bannon: “Derribaremos a Francisco”

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre
    Paula

    Gloria Castro Mamani: En honor a mi madre, en honor a mi padre

    Mi mascota y yo: nos salvamos una a la otra

    Mirada Paula: Acercar el oficio de chinchinera a la infancia