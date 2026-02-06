SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

    La caída de Jhon Esnaider Nureña Rojas se concretó, por coordinación de autoridades peruanas con la PDI, cuando intentaba ingresar a territorio chileno tras abordar un vuelo procedente del Perú.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) chilena, logró la madrugada de este viernes la captura de Jhon Esnaider Nureña Rojas.

    El sujeto de 19 años, conocido como JJ o Jhon Jairo, según información del Ministerio del Interior del vecino país es sindicado como “brazo armado” de la organización criminal Los Pulpos involucrada en delitos como extorsión, secuestro y sicariato.

    La caída de JJ se concretó cuando intentaba ingresar a territorio chileno tras abordar un vuelo procedente del Perú.

    “Gracias a la rápida coordinación policial internacional, y con el respaldo del Poder Judicial y el Ministerio Público, se emitió una orden de detención preliminar por extorsión contra el sujeto, lo que permitió su intervención inmediata por las autoridades chilenas y su retorno al país para continuar con las diligencias de ley”, detalla un comunicado del gobierno peruano.

    En Perú sospechan que Jhonsson Smith Cruz Torres, líder del grupo criminal que permanece prófugo hace dos años y debería estar cumpliendo una condena de cadena perpetua, pudo haber escapado hacia Chile.

    La banda se instaló en la zona norte de la Región Metropolitana y extorsiona a los locales comerciales que administran sus compatriotas.

    Detenido está implicado en ataques con explosivos

    Respecto a JJ, el comandante general de la Policía Nacional de Perú, general Óscar Arriola, informó que el sujeto detenido estaría implicado en al menos cuatro atentados con explosivos.

    Entre estos hechos, precisan, figura el ataque contra un bus el 19 de enero en Trujillo, cuyo objetivo real era una discoteca, así como detonaciones de dinamita registradas en tres locales nocturnos.

    El general Arriola detalló que en esos atentados las cargas explosivas fueron activadas mediante llamadas telefónicas.

    “El rol de JJ es materializar todas las disposiciones de Johnson Smith Cruz Torres, alias Johnson Pulpo, tanto en Trujillo como en otras ciudades del país. Por ello, es considerado el brazo armado de Los Pulpos”, precisó el jefe policial.

    El detenido fue trasladado en un avión policial a la ciudad de Trujillo para el control de identidad y las diligencias correspondientes.

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al "brazo armado" de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile
    Chile

    Implicado en al menos cuatro ataques explosivos: detienen al “brazo armado” de Los Pulpos cuando pretendía entrar a Chile

