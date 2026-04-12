Putin muestra disposición a mediar entre Irán y EE.UU. tras el fracaso del diálogo en Pakistán

El presidente ruso, Vladímir Putin, manifestó su disposición a mediar entre Irán y Estados Unidos para avanzar hacia una salida diplomática al conflicto en Medio Oriente. Esto en el marco de una conversación telefónica sostenida este domingo con su homólogo iraní, Masud Pezeshkian.

Según informó el Kremlin, Putin reafirmó la voluntad de Moscú de contribuir a una solución negociada con el fin de conseguir “una paz justa y duradera en Oriente Medio”, en medio de un escenario de tensión tras el fracaso de las conversaciones entre Irán y Estados Unidos en Islamabad este fin de semana.

En ese contexto, Pezeshkian informó a Putin sobre los resultados de las negociaciones desarrolladas el sábado y domingo en Pakistán, que concluyeron sin acuerdo tras 21 horas de conversaciones.

Durante la llamada, el mandatario iraní agradeció a Putin por su postura orientada a “lograr la desescalada de la situación en Oriente Medio”, así como por la ayuda humanitaria entregada en las últimas semanas.

Putin muestra disposición a mediar entre Irán y Estados Unidos tras el fracaso del diálogo en Pakistán

Adicionalmente, ambos mandatarios abordaron el fortalecimiento de la cooperación bilateral y las relaciones entre Moscú y Teherán.

Sin embargo, las negociaciones no lograron destrabar las principales diferencias, centradas en la reapertura del estrecho de Ormuz, la liberación de fondos iraníes congelados y el programa nuclear de Teherán.

Desde Irán, el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, atribuyó el fracaso del diálogo a Washington y aseguró que Estados Unidos “fracasó finalmente en ganarse la confianza de la delegación iraní”.

No está confirmada una segunda ronda de negociaciones, aunque Pakistán, que actuó como mediador, dejó abierta la posibilidad de futuros contactos.