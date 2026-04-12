Dos adultos mayores fallecen en incendio en vivienda en Constitución

Dos adultos mayores fallecen en Constitución por incendio en vivienda particular

Dos adultos mayores fallecieron en la comuna de Constitución, en la Región del Maule, tras un incendio que afectó un domicilio particular .

Carabineros del Retén Villa Santa Olga concurrió al sector rural de Barranquilla, Papalillo de Santa Olga, en horas de la mañana, encontrando la propiedad consumida en su totalidad por las llamas.

Es ahí cuando Bomberos, junto con personal de salud, informan el hallazgo de dos cuerpos calcinados, correspondiente a dos hombres de 63 y 79 años.

Lucy Marabolí Valdés, capitán de Carabineros, subcomisario de los Servicios 2ª Comisaría de Constitución explicó que se desconoce la hora exacta de ocurrido el siniestro.

La Fiscalía de Flagrancia de Maule dispuso la concurrencia del Servicio Médico Legal y del Departamento de Criminalística de Carabineros de Chile (Labocar) para aislar el sitio del suceso.