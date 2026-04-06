Incendio afecta a casona en pleno Santiago: bomberos trabaja en controlar la emergencia
El incendio habría afectado a una casona de tres pisos. En el lugar trabaja personal de 16 compañías de Bomberos.
Un incendio afectó durante la madrugada de este lunes a una casona ubicada en la comuna de Santiago.
Los hechos se registraron en Catedral con Av. Ricardo Cumming, hasta donde llegó personal de bomberos quienes trabajan en controlar la emergencia.
De acuerdo a información preliminar el siniestro afecta a una casona de 3 pisos.
En el lugar se encuentran voluntarios y máquinas de 16 compañías de Bomberos.
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