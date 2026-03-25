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    Dos detenidos tras robo a vivienda en La Reina: sujetos amarraron a dos adultos mayores

    Las víctimas corresponden a dos adultos mayores de 81 y 70 años.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un violento robo se registró durante la noche del martes en la comuna de La Reina, donde desconocidos maniataron a dos adultos mayores con el fin de robar su domicilio.

    Los hechos se registraron alrededor de las 23:10 horas, cuando tres sujetos ingresaron al inmueble forzando una de las puertas. Ya en el interior, es que redujeron a a las víctimas, dos adultos mayores de 81 y 70 años a quienes amarraron.

    Según detalló el teniente de Carabineros, Christopher San Martín, oficial de ronda Prefectura Santiago Andes, “estas personas se encuentran en el inmueble pernoctando en el instante que ingresan tres sujetos a rostro cubierto, hombres, quienes sustraen distintas especies y maniatan a la adulto mayor que se encontraba en el segundo piso. Estos sujetos después huyen en dirección desconocida, aparentemente en un auto color oscuro”.

    Tras esto, es que personal de Carabineros fiscalizó un automóvil con características similares, encontrando un computador y procediendo a la detención de dos personas.

    De acuerdo a lo que señaló el funcionario policial, al momento de la fiscalización, encuentran a dos ocupantes en su interior, y “uno de estos, en actitud sospechosa, tira un objeto para atrás, encontrando en el interior un computador notebook marca Lenovo”.

    “Personal policial le hace las diligencias, acreditando que efectivamente el computador sustraído era de la víctima del inmueble”, añadió, apuntando que los sujetos fueron detenidos por el delito de receptación, mientras se realizan las diligencias para establecer su participación en el hecho.

    Más sobre:CarabinerosLa ReinaPolicialAdultos Mayores

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