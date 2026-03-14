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    Detienen a sujeto que se hacía pasar por funcionario municipal para robar a adultos mayores en sus casas

    Los delitos afectaron a vecinos de las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Joaquín, Puente Alto y Rancagua.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial.

    La Brigada de Investigación Criminal José María Caro de la Policía de Investigaciones detuvo a un sujeto involucrado en, al menos, una decena de robos ocurridos desde 2025 en domicilios de adultos mayores de las regiones Metropolitana y de O’Higgins.

    Junto a un acompañante, engañaban a los propietarios de las casas haciéndose pasar por funcionarios municipales para acceder y luego sustraer dinero en efectivo y objetos de valor.

    Los delitos afectaron a vecinos de las comunas de Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Ramón, San Joaquín, Puente Alto y Rancagua.

    El otro integrante de la banda sigue siendo buscado.

    El fiscal Juan Pablo Palma, de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Delitos Económicos de la Fiscalía Metropolitana Sur, explicó que el sujeto fue formalizado a partir de una investigación que se estaba desarrollando desde hace siete meses.

    “Se ha formalizado al imputado por un total de nueve ilícitos de robo con fuerza en lugar habitado, se ha pedido la prisión preventiva y se ha decretado con un plazo inicial de investigación de 160 días”, detalló el persecutor.

    Palma explicó que el imputado llegaba a los domicilios de las víctimas asegurando que estaban otorgando beneficios municipales como que iban a instalar cámaras de seguridad, fumigar o desratizar.

    “Con este engaño, ellos lograban que estas personas de la tercera edad les permitieran ingresar a su domicilio. Incluso en algunos casos dejaron encerradas a algunas víctimas, indicando que era para su protección debido a los químicos que estos utilizaban. Y aprovechando estos momentos, ellos forzaban muebles interiores del domicilio y se apropiaban de dinero y diversas especies de estas víctimas", detalló el fiscal.

    Más sobre:PolicialPDIDelincuenciaSeguridadAdultos mayores

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