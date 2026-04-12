Juan Martín Lucero o Eduardo Vargas como 9 de la U: el dilema de Fernando Gago tras la recuperación del ariete argentino

El duelo de Universidad de Chile ante Ñublense, que se jugará en Chillán este domingo, a las 17.30 horas, marcará el regreso de Juan Martín Lucero a las canchas. El atacante transandino sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo el 24 de marzo pasado y tras una polémica recuperación, que incluyó un choque entre el cuerpo médico de la U y su kinesiólogo argentino, sumará minutos ante el cuadro sureño.

“Está en el proceso ya último de su recuperación. Así que está muy bien”, aseguró el adiestrador de los azules, Fernando Gago, en rueda de prensa. El mismo que deberá definir en un futuro cercano si el Gato se quedará con el puesto de centrodelantero o seguirá utilizando a Eduardo Vargas en ese puesto.

Turboman viene utilizando esa plaza desde que Gago ocupó el lugar de Paqui Meneghini en la banca azul y suma tres goles en los 12 juegos que ha disputado. Y aunque su producción en el arco contrario no ha sido del todo fructífera, su aporte al equipo es alabado por hinchas y expertos.

“Para mí, fue el mejor jugador de Universidad de Chile ante La Serena. Me gusta lo que viene haciendo Eduardo en la U. Me gusta cómo se asocia, cómo baja. En el juego participa mucho y por eso algunas veces ha estado lejos del área“, sostuvo Gonzalo Jara en TNT Sports.

Foto: Eduardo Fortes/Photosport. EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

¿Vargas arriesga su titularidad con el regreso de Lucero a la U?

Y aunque no es una utopía que Vargas y Lucero jueguen juntos, ya que lo han hecho en esta temporada, Gago prefiere por ahora tener solo a uno en cancha. De hecho, este domingo Vargas será titular y Lucero deberá esperar su chance en la banca.

“No me baso en jugar en un sistema, pues entiendo las características de los jugadores. Hay jugadores que necesitan minutos y estar acompañados, son dos jugadores importantes para el plantel y más allá de cómo decidamos jugar, trataremos de que sea lo mejor para el equipo“, aseguró el estratega nacido al otro lado de la cordillera.

Lucero solamente ha dicho presente en siete cotejos, no ha marcado goles y su última celebración fue el 10 de mayo del año pasado cuando jugaba por Fortaleza. Lo que si aportó en esta temporada fue una asistencia, cuando con la cabeza habilitó a Matías Zaldivia para que marcará el único gol del Superclásico ante Colo Colo.

¿Cómo formará la U ante Ñublense?

Los azules irán con Gabriel Castellón en el arco; Fabián Hormazábal, Matías Zaldivia, Nicolás Ramírez y Marcelo Morales en defensa; Lucas Romero, Israel Poblete y Javier Altamirano en la zona de volantes y Maximiliano Guerrero, Ignacio Vásquez y Vargas en el ataque.