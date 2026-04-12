A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming
Los clubes se miden este domingo por la Fecha 9 de la Liga de Primera.
Durante este domingo avanzan los cruces por la Fecha 9 de la Liga de Primera, donde Ñublense recibe a la Universidad de Chile en Chillán.
Los Diablos Rojos vienen de empatar a 0 con Everton en la jornada anterior, mientras que el cuadro azul se presenta tras vencer por 4-0 a Deportes La Serena.
Cuándo juega Ñublense vs. U de Chile
El partido de Ñublense contra la Universidad de Chile es este domingo 12 de abril, a las 17:30 horas.
Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Nelson Ozaryún Arenas de Chillán.
Dónde ver a Ñublense vs. U de Chile
El partido de Ñublense contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium.
La cobertura online de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.
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