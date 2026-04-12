A qué hora y dónde ver a Ñublense vs. Universidad de Chile en TV y streaming. Foto referencial

Durante este domingo avanzan los cruces por la Fecha 9 de la Liga de Primera, donde Ñublense recibe a la Universidad de Chile en Chillán.

Los Diablos Rojos vienen de empatar a 0 con Everton en la jornada anterior, mientras que el cuadro azul se presenta tras vencer por 4-0 a Deportes La Serena.

Cuándo juega Ñublense vs. U de Chile

El partido de Ñublense contra la Universidad de Chile es este domingo 12 de abril, a las 17:30 horas.

Para este compromiso los clubes se miden en el Estadio Municipal Nelson Ozaryún Arenas de Chillán.

Dónde ver a Ñublense vs. U de Chile

El partido de Ñublense contra la Universidad de Chile se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online de la Liga de Primera se encuentra en la plataforma HBO Max.