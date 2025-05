El nuevo California Cantina: tapas y tragos gringos ahora en Vitacura

Difícil que un santiaguino no haya estado al menos una vez en California Cantina, el restobar que está en calle Las Urbinas desde hace una década. Hace una semana, la marca abrió un nuevo local, esta vez en Av. Vitacura, una nueva opción para ir a probar los clásicos de ahí, especialmente sus famosos mojitos, pizzas y hamburguesas.

En esta sucursal recién estrenada encontrarás una gran terrazatechada para los fumadores, con un televisor que transmite día y noche diferentes deportes, igual que en el local "madre".

Adentro, hay una barra bien surtida y mesas para sentarse a compartir algo. ¿Para tomar? Elije uno de los 15 tipos de "mojito" que hay en la carta, como el "Mick Jagger", algo dulzón, pero refrescante al fin y al cabo. Lleva Jack Daniel's Honey, menta, limón de pica y un toque de Jägermeister ($ 4.900).

Ojo también con el "berry berry mojo", con vodka blueberry, menta, berries, jugo de limón y soda ($ 4.500).

Para acompañar, nada mejor que las hamburguesas del lugar, al estilo gringo, sabrosas y contundentes. Elija la "San Francisco" que, además de la carne -bien sazonada-, lleva queso, tocino crujiente, harta cebolla caramelizada, champiñones grillados, lechuga y tomate, más una salsa con un toque agridulce ($ 7.000).

OK-California-16-1.jpg la-tercera

La "gringa rica" también es una de las clásicas del lugar. Tiene queso, tocino, palta, lechuga, tomate y salsa gringa ($ 7.000).

Otra opción es pedir una pizza, otra especialidad del California. Se hacen con una masita de pan muy delgada y crujiente y con muchos ingredientes encima. Como la "bacon blues", con salsa roquefort, mozzarella, tocino, choclo, tomate, cebolla y perejil ($ 5.000).

Bailoteo y happy hour

Lo entretenido del local es que ahí mismo, cruzando una puerta, tiene un espacio para tocatas y/o para bailar desde electrónica a salsa, donde caben cerca de 200 personas.

¿Algo más? Hay happy hour con muchos de los productos del local a precios rebajados, entre 4 PM y 10 PM los miércoles, jueves, viernes y sábados. Lunes y martes, es desde la apertura al cierre del lugar.

HORARIO: Lu., 1 PM a 1.15 AM; ma. y mi., 1 PM a 2.30 AM; ju., 1 PM a 3.30 AM; vi. y sá., 1 PM a 4.30 AM. ESTACIONAMIENTO: En calles aledañas, gratis.