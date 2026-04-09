Regresa la lluvia a la RM: cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones. Foto: ATON.

El otoño se nota cada día más. Las altas temperaturas del verano parecen cosa del pasado: el ambiente en la zona central en Chile ya se siente más fresco, pese a que todavía pueden perdurar máximas arriba de los 25 °C.

Aún así, uno de los eventos más esperados es la lluvia: en lo que va de abril, la Región Metropolitana no ha tenido precipitaciones. Pero este escenario podría cambiar en un par de días, por el desarrollo de una baja segregada que no solo mantendrá el termómetro a raya, sino que también podría provocar precipitaciones.

Aunque todavía no se ve la lluvia en el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el meteorólogo de Megatiempo Alejandro Sepúlveda anunció que hay una probabilidad de precipitaciones y tormentas eléctricas para la RM este viernes 10 de abril.

Esto es lo que se sabe, hasta ahora.

Regresa la lluvia a la RM: cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones. Foto: ATON.

Pronóstico: cuándo habrá lluvia en la Región Metropolitana

No caerá lluvia en el interior de la RM ni en el Gran Santiago. Pero según Sepúlveda, la baja segregada podría favorecer la aparición de chubascos y tormentas eléctricas en lo alto de la cordillera durante la tarde del viernes 10.

Este evento estaría acompañado de rachas de viento que irán desde los 40 a 50 kilómetros por hora.

El mismo panorama de la Región Metropolitana estaría pronosticado para la cordillera de la zona central que abarca las regiones de Coquimbo, Valparaíso y O’Higgins, según el periodista. El pronóstico, advirtió, es un llamado a “no practicar deportes de alta montaña por la tarde, y al sector productivo como mineros, por ejemplo, tener en consideración”.

Y aunque no habrá precipitaciones en el resto de los sectores, al menos en Santiago, la temperatura será agradable y fresca gracias a la presencia de la baja segregada: la máxima para esa jornada sería de 24 °C, pero con algo de viento (rachas entre los 20 y 35 kilómetros por hora) que comenzaría durante la mañana y se extendería hasta la tarde.