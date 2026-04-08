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    Marzo fue históricamente lluvioso: qué ciudades de Chile rompieron récords, según la DMC

    Marzo de 2026 se convirtió en uno de los más lluviosos en Chile: revisa las ciudades que rompieron récords de precipitaciones y el ranking completo de Meteochile.

    Nicole IporrePor 
    Nicole Iporre
    Marzo fue históricamente lluvioso: qué ciudades de Chile rompieron récords, según la DMC. Foto: ATON.

    En marzo, mientras el verano y las altas temperaturas no querían despedirse de la zona central, otros sectores de Chile tuvieron varias jornadas de precipitaciones. Tanto así, que hasta se rompieron récords históricos de lluvia en algunas ciudades del país.

    Según explicó la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en una publicación de redes sociales, en este marzo del año 2026 “diversas estaciones del país registraron acumulados de precipitación que reordenaron sus registros históricos”.

    El mes se posicionó “entre los marzos más lluviosos desde que existen registros”.

    Fueron nueve ciudades de Chile las que ingresaron al ranking. Esto fue lo que compartió Meteochile.

    Marzo fue históricamente lluvioso: qué ciudades de Chile rompieron récords, según la DMC

    Las ciudades más lluviosas de Chile en marzo de 2026

    Según los datos históricos, este marzo del 2026 fue el marzo más lluvioso del que se tiene registros en cuatro localidades:

    1. Puerto Montt. (211.6 mm de lluvia).
    2. Los Ángeles (151.8 mm de lluvia).
    3. Concepción (127 mm de lluvia).
    4. Curicó (109.6 mm de lluvia).

    Desde Meteochile compartieron que hasta el 31 de marzo, Concepción no había entrado en el ranking, no obstante, unas precipitaciones de último minuto lo posicionaron en el grupo de las ciudades en las que llovió más históricamente: “Un último milímetro cambió la historia”.

    Para hacerse una mejor idea, el marzo más lluvioso en Concepción fue en 1990, cuando acumuló un total de 126.8 mm. No obstante, este 2026, el último milímetro de lluvia que terminó por romper el récord cayó el último día del mes.

    CiudadRécord previoRécord 2026
    Puerto Montt1964 = 209 mm211 mm
    Los Ángeles2002 = 137.4 mm151.8 mm
    Concepción1990 = 126.8 mm127 mm
    Curicó 2002 = 102.2 mm109.6 mm

    Para la DMC, las 4 ciudades se posicionaron en el primer lugar de las más lluviosas en el histórico de marzo. Pero también hubo otras localidades que se quedaron con el segundo y tercer lugar.

    Temuco y Valdivia son las dos ciudades que acumularon montos importantes de precipitaciones y se quedaron con el segundo lugar, pues no lograron superar los récords previamente registrados.

    En el caso de Temuco, en 1956 cayeron 120 mm de lluvia. En 2026, se registraron 109.6 mm. Por su parte, el marzo más lluvioso en Valdivia tuvo un récord de 214.5 mm en 2018, y este año cayeron solo 127 mm.

    Y, finalmente, el tercer lugar fue para Osorno, Punta Arenas y Puerto Williams, ciudades que no rompieron récords históricos pero sí entraron al top 4 de los marzos más lluviosos.

    Este 2026, Osorno registró 152.6 mm; Punta Arenas 86.6 mm y Puerto Williams 98.2 mm, cifras algo lejanas a lo que solía llover hace décadas atrás.

    Resumen de ciudades más lluviosas en Chile, marzo 2026

    Meteochile dividió las ciudades más lluviosas en tres puestos. Así quedaron, según sus datos:

    1. Primer lugar: Puerto Montt, Los Ángeles, Concepción y Curicó.
    2. Segundo lugar: Temuco y Valdivia.
    3. Tercer lugar: Osorno, Punta Arenas y Puerto Williams.

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