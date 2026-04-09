SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Netanyahu alaba las acciones del Ejército en Líbano: “Seguiremos atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”

    Según mencionó las zonas afectadas “son utilizaron para transferir miles de armas, proyectiles y sistemas de lanzamiento de cohetes".

    Por 
    Europa Press
    OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE ISRAEL

    El primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, ha alabado este jueves las acciones del Ejército israelí en Líbano, donde se han registrado ya más de 1.500 muertos desde el inicio de esta última ofensiva, y ha afirmado que “seguirá atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”.

    Así se ha pronunciado horas después de que las fuerzas israelíes anunciara la muerte del “secretario personal” del líder del partido-milicia chií Hezbolá, Naim Qasem, en la oleada de bombardeos ejecutada la víspera contra varios puntos de Líbano y que ha dejado más de 200 fallecidos y un millar de heridos en tan solo un día.

    “En Beirut eliminamos a Alí Yusef Jarshi, el secretario personal del secretario general de la organización terrorista Hezbolá, Naim Qassem, y uno de sus hombres más cercanos”, ha destacado Netanyahu, que ha subrayado, además, que el Ejército ha atacado, “de forma paralela y durante la noche”, una serie de “infraestructuras terroristas en el sur de Líbano”.

    Así, ha afirmado que las zonas afectadas “son utilizaron para transferir miles de armas, proyectiles y sistemas de lanzamiento de cohetes, así como para albergar almacenes de municiones y cuarteles de Hezbolá”, según recoge un mensaje difundido a través de redes sociales.

    “Nuestro mensaje es claro: quien actúe contra los ciudadanos de Israel será alcanzado. Continuaremos golpeando a Hezbolá con fuerza, precisión y determinación en cualquier lugar que sea necesario, hasta que devolvamos la seguridad completa a los residentes del norte”, ha zanjado.

    El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, anunció el miércoles un alto el fuego y aseguró que “Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares”, si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país.

    Más sobre:Benjamin NetanyahuIsraelLíbanoHezbolá

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Alvarado anuncia que ya tienen identificados a los tres líderes tras agresión de ministra Lincolao: “Son estudiantes”

    Petróleo rebota con fuerza y se acerca otra vez a los US$ 100 en medio de frágil alto el fuego

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Tenso ambiente laboral: acusaciones de “misoginia”, “amedrentamiento” y “ofensas” cruzan semana en el Congreso

    Israel anuncia la muerte del “secretario personal” del líder de Hezbolá en sus ataques contra Líbano

    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora

    Lo más leído

    1.
    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    Senado de Estados Unidos votará una resolución para limitar los poderes bélicos de Trump contra Irán

    2.
    La Guardia Revolucionaria iraní difunde “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar minas

    La Guardia Revolucionaria iraní difunde “rutas alternativas” en el estrecho de Ormuz para evitar minas

    3.
    El alto el fuego entre EE.UU. e Irán muestra su fragilidad en medio de ataques contra Líbano e incertidumbre sobre el control de Ormuz

    El alto el fuego entre EE.UU. e Irán muestra su fragilidad en medio de ataques contra Líbano e incertidumbre sobre el control de Ormuz

    4.
    Hamas subraya que la tregua entre Estados Unidos e Irán “es un gran paso hacia el declive de la hegemonía estadounidense”

    Hamas subraya que la tregua entre Estados Unidos e Irán “es un gran paso hacia el declive de la hegemonía estadounidense”

    5.
    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    La Casa Blanca adelanta que Trump y Rutte discutirán la posible salida de Estados Unidos de la OTAN

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Audax Italiano vs. Club Olimpia en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Deportivo Riestra vs. Palestino en TV y streaming

    Alvarado anuncia que ya tienen identificados a los tres líderes tras agresión de ministra Lincolao: “Son estudiantes”
    Chile

    Alvarado anuncia que ya tienen identificados a los tres líderes tras agresión de ministra Lincolao: “Son estudiantes”

    Tenso ambiente laboral: acusaciones de “misoginia”, “amedrentamiento” y “ofensas” cruzan semana en el Congreso

    Tres detenidos tras persecución que se extendió por varias comunas de la Región Metropolitana: sujetos intentaron atropellar a carabineros

    Petróleo rebota con fuerza y se acerca otra vez a los US$ 100 en medio de frágil alto el fuego
    Negocios

    Petróleo rebota con fuerza y se acerca otra vez a los US$ 100 en medio de frágil alto el fuego

    El segundo mejor arranque histórico del litio: exportaciones casi se triplican en primer trimestre tras favorables precios

    IPC de marzo sube 1% por impacto de las bencinas y expertos ven otra fuerte alza en abril llevando la inflación anual a superar el 4%

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros
    Tendencias

    Por qué los estudiantes que hacen deporte tienen más probabilidad de asistir a clases, en comparación a sus compañeros

    El riesgo que corren los astronautas de Artemis II en su viaje a la Luna

    ¿Regresa la lluvia a la RM? Cuándo y qué sectores de la zona central tendrán precipitaciones

    “No había agua”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana
    El Deportivo

    “No había agua”: la denuncia del portero de Olimpia tras el triunfo sobre Audax Italiano por la Copa Sudamericana

    “Tenían todo para llevarse la victoria”: en Uruguay critican a Nacional por el agónico empate de Coquimbo

    “Ni el hincha más optimista de Riestra se imaginaba...”: en Argentina celebran el empate de Palestino en Buenos Aires

    Estas son las apps más usadas en la Antártica
    Tecnología

    Estas son las apps más usadas en la Antártica

    Meta lanza Muse Spark, su nuevo modelo de inteligencia artificial

    Por qué los chips para IA fabricados en EE.UU. deben viajar a Taiwán

    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora
    Cultura y entretención

    Manuela Martelli competirá en Cannes 2026 con su segunda película como directora

    El cantante que según The Edge de U2 “es la referencia” de la música

    Una colección en expansión: el Museo de Bellas Artes presenta sus nuevas adquisiciones de patrimonio nacional

    Netanyahu alaba las acciones del Ejército en Líbano: “Seguiremos atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”
    Mundo

    Netanyahu alaba las acciones del Ejército en Líbano: “Seguiremos atacando a Hezbolá con fuerza y precisión”

    Israel anuncia la muerte del “secretario personal” del líder de Hezbolá en sus ataques contra Líbano

    Irán confirma que su delegación llegará hoy a Pakistán para mantener conversaciones con Estados Unidos

    Si el sexo duele, no es normal
    Paula

    Si el sexo duele, no es normal

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar