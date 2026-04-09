Por qué la guerra entre Israel e Irán preocupa al petróleo mundial. Foto: archivo.

Los precios del petróleo subían este jueves, luego de que Irán acusara a Estados Unidos de incumplir elementos de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas, lo que elevó las preocupaciones sobre una eventual escalada de tensiones y posibles disrupciones en el suministro energético.

Los futuros para entrega en junio del Brent que se cotiza en Londres y sirve de referencia para Europa avanzaban 3,4%, hasta los US$ 98,03 por barril, mientras que el WTI de Estados Unidos, de referencia para Chile, 3,6%, a US$ 98,03.

El movimiento se produce un día después de que el crudo estadounidense registrara su mayor caída diaria desde 2020.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó el miércoles que Washington había vulnerado los términos del acuerdo de cese al fuego.

“La profunda desconfianza histórica que tenemos hacia Estados Unidos proviene de sus reiteradas violaciones de todo tipo de compromisos, un patrón que lamentablemente se ha repetido una vez más”, señaló en una declaración publicada en redes sociales.

Petróleo sube otra vez por dudas alto al fuego Vasily Fedosenko

Según Ghalibaf, tres puntos de la propuesta de tregua de 10 puntos de Irán habrían sido incumplidos: los ataques en curso de Israel en Líbano , el ingreso de un dron al espacio aéreo iraní y lo que calificó como la negación del derecho de Teherán a enriquecer uranio .

El martes, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había indicado que la propuesta iraní podría servir como base para negociaciones.

En tanto, el vicepresidente JD Vance respondió a las acusaciones durante un viaje a Hungría el miércoles.

“Los ceses al fuego siempre son complejos”, afirmó, en referencia al incidente del dron.

Irán acusara a EE.UU de incumplir elementos de un acuerdo de alto el fuego de dos semanas Martin Meissner

Añadió que Washington mantiene su postura de que Irán no debería poder enriquecer uranio y precisó que un eventual alto el fuego que incluyera a Líbano no formaba parte del acuerdo.

Los analistas recuerdan que incluso en escenario de paz, la reanudación completa del tráfico por Ormuz podría tardar semanas en materializarse, dado que la cobertura de seguros marítimos tardará tiempo en reactivarse.

“La euforia inicial se disipa rápidamente: Israel continúa operaciones en Líbano, el tráfico por el estrecho no se ha normalizado con la velocidad esperada, y los analistas advierten que dos semanas es un plazo exiguo para resolver un conflicto de esta magnitud, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance – Life Academy official marketing partner.

El vicepresidente de mercados de commodities de Rystad Energy, Janiv Shah, señaló que, con el petróleo por debajo de los US$100 por barril, las refinerías deberían “aprovechar esta ventana para retomar compras más oportunistas”.

No obstante, advirtió que el periodo de transición podría implicar nuevos desafíos. “Si las refinerías retrasan sus compras ante la expectativa de nuevas caídas de precios mientras los flujos físicos siguen restringidos, la estrechez en los productos podría intensificarse incluso en un escenario de desescalada”, indicó.

Con todo, Goldman Sachs revisó a la baja sus proyecciones para el segundo trimestre hasta US$90 para el Brent y US$87 para el WTI, anticipando un alivio progresivo de la prima de guerra conforme avancen las negociaciones.