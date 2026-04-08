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    Euforia en los mercados mundiales tras la tregua en Medio Oriente y apertura del Estrecho de Ormuz

    Las acciones europeas subían 4% mientras que el Dow Jones sube más de 1.200 puntos en la preapertura.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Traders work on the floor at the New York Stock Exchange (NYSE) in New York City, U.S., August 8, 2024. REUTERS/Brendan McDermid Brendan McDermid

    Las bolsas mundiales suben con fuerza luego de que el presidente Donald Trump anunciara una pausa de 14 días en los ataques contra Irán, minutos antes del vencimiento del ultimátum que él mismo había fijado para las 8 p.m. ET del martes(20:00 hrs. en Chile).

    La medida abre una ventana de negociación para descomprimir un conflicto de cinco semanas que mantuvo cerrado el Estrecho de Ormuz y presionó al alza los precios de la energía a nivel global.

    Los índices rebotan con fuerza

    Las acciones mundiales agrupadas en el MSCI World suben 1,2%,mienras que el indicador europeo EroStoxx 600 registra un potente incremento de 4%.

    Los futuros del Dow Jones avanzaban 1.229 puntos, equivalente a un alza de 2,6%. Los futuros del S&P 500 subían 2,7%, mientras que los del Nasdaq 100 escalaban 3,5%.

    La reacción contrasta con la sesión regular del martes, en la que el S&P 500 apenas logró una ganancia de 0,08%, el Nasdaq Composite avanzó 0,10% y el Dow perdió 85,42 puntos.

    “El anuncio de un cese al fuego de dos semanas entre Washington y Teherán marca el hito geopolítico más relevante desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, y reordena de forma abrupta el tablero financiero mundial”, dijo Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

    El Dow Jones gana más de 1.200 puntos Brendan McDermid

    Los índices salieron de sus mínimos del día en la última hora de la sesión, luego de que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, publicara en la red social X un llamado a Trump para extender el plazo dos semanas y pidiera a Teherán abrir el Estrecho de Ormuz “como gesto de buena voluntad”.

    Al cierre del martes, el S&P 500 acumulaba una caída de 5,5% desde el máximo histórico alcanzado a inicios de este año. El índice estuvo cerca de entrar en territorio de corrección técnica —una baja de 10%— en marzo, antes de recuperarse ante expectativas de una salida diplomática al conflicto.

    Trump anuncia la pausa y pone condiciones

    “Acuerdo en suspender el bombardeo y el ataque a Irán por un período de dos semanas”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar.”

    Donald Trump aceptó una tregua de dos semanas.

    El mandatario condicionó el alto al fuego bilateral a que Irán acceda a la reapertura del Estrecho de Ormuz. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní aceptó reabrir la vía marítima por 14 días, siempre que cesen todos los ataques, según declaró el canciller iraní.

    El tránsito, precisó la nota iraní, deberá coordinarse con las Fuerzas Armadas del país. Israel también acordó el cese al fuego, de acuerdo con reportes de medios internacionales.

    Trump había fijado el martes a las 8 p.m. ET como límite para que Irán alcanzara un acuerdo con Estados Unidos para reabrir la vía marítima. En caso contrario, amenazó con atacar plantas eléctricas y puentes iraníes, además de eliminar su “civilización completa”.

    El petróleo se desploma más de 16%

    El anuncio generó una fuerte corrección en los precios del crudo. Los futuros del WTI caían más de 16%, hasta US$94,41 por barril, mientras que el Brent de referencia internacional para entrega en junio cedía más de 14%, hasta US$93,67 por barril.

    Ambos contratos habían acumulado alzas superiores al 70% en lo que va del año, impulsados por el cierre del Estrecho de Ormuz, que interrumpió el flujo de una porción significativa del suministro energético global.

    El gas natural en Europa tampoco escapó a la corrección: el precio en el mercado TTF de Países Bajos se derrumbó un 19,6%, hasta los 42,8 euros por megawatts hora.

    “Los mercados interpretan el alivio como transitorio: analistas advierten que la reapertura plena de Ormuz en el corto plazo sigue sin estar garantizada, y que la prima de riesgo geopolítico no desaparece del todo hasta que el acuerdo sea permanente”, agregó Salinas.

    El mercado, atento a si el plazo derivará en acuerdo

    Analistas advierten que el optimismo del mercado podría ser prematuro. “No fue una gran sorpresa que se anunciara una tregua en el conflicto iraní. El mercado se ha vuelto mucho mejor para anticipar” los movimientos de Trump, señaló Jay Woods, estratega jefe de mercado de Freedom Capital Markets, reporta CNBC.

    “La preocupación ahora es si este familiar plazo de ‘dos semanas’ llevará a una resolución”, agregó.

    Más sobre:MercadosBolsasAccionesPetróleo

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