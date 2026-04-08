SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    El dólar se desploma y anota su mayor caída diaria en un año gracias a la tregua de la guerra en Medio Oriente

    El tipo de cambio en Chile busca anotar tres jornadas consecutivas a la baja.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    El valor del dólar el 8 de abril de 2026 JAVIER TORRES/ATON CHILE

    El dólar comenzó una nueva jornada, al igual que los mercados y el petróleo, reaccionando a la tregua entre Estados Unidos e Irán. La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar tres jornadas consecutivas a la baja y acelera su caída esta jornada.

    En la primera parte del día, el dólar caía $20,65 respecto al cierre de este martes y llegaba a un valor de $889,35, su menor valor desde el 2 de marzo del 2026 ($882,1) y mayor caída diaria desde el 9 de abril de 2025. De seguir así, el dólar anotaría tres jornadas consecutivas a la baja.

    Además, el tipo de cambio en Chile viene de anotar dos semanas consecutivas a la baja, donde anotó un retroceso de $7,55.

    El tipo de cambio también borra gran parte de lo que avanzó durante la guerra en Irán, que todavía no termina. Desde que inició el conflicto a la fecha, el dólar ha subido $18,15 y su punto más alto al cierre de una jornada fue en $928,55, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile.

    “Este ajuste responde principalmente a factores internacionales, donde la confirmación de un alto al fuego por dos semanas ha mejorado el sentimiento de los inversionistas. Como consecuencia, se ha reducido la prima por riesgo geopolítico, debilitando al dólar como activo refugio y favoreciendo flujos hacia monedas emergentes, incluido el peso chileno”, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.

    Ante este contexto, el índice del dólar, que mide a la divisa frente a sus pares más importantes, caía 1,29% a 98,57 puntos.

    En tanto, Matthew Ryan, jefe de estrategia de mercado Ebury, planteó que “la atención se centra ahora en las cruciales negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La clave reside en si estas conversaciones lograrán una paz duradera o si el alto el fuego del martes solo ha pospuesto el problema”.

    El mejor ánimo también contagiaba al cobre, uno de los principales soportes del peso chileno. Los valores futuros del metal en Comex subían 1,68% a US$5,75 por libra.

    “El repunte se explica por la mejora en las expectativas de demanda global tras la desescalada del conflicto, sumado a menores presiones inflacionarias derivadas de la caída en los precios de la energía”, dijo Felipe Sepúlveda, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica.

    La jornada local también está marcada por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que subió más de lo esperado en el contexto de la alza histórica de los combustibles que ocurrió en dicho mes.

    El IPC subió un 1% en la variación mensual y llegó a 2,8% en doce meses, dentro del rango de 3% del Banco Central. El resultado superó el rango de entre 0,8% y 0,9% que anticipaban los analistas consultados por Pulso y es la cifra mensual más alta desde enero de 2025 (1,1%).

    “Si bien este dato podría generar cierta cautela, su impacto queda completamente opacado por el fuerte cambio en el escenario externo”, añadió Sepúlveda de Admirals.

    Más sobre:MonedasDólarCobreGuerraIrán

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Contraloría detectó riesgos en órdenes de compra por “trato directo” de municipios, Gore y Subdere

    Banco Mundial sube la proyección del crecimiento del PIB de Chile para este año y en 2027

    Carmona acusa “autogoles” en el primer mes de Kast y advierte que “hay un poquito de arrogancia”

    La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

    Trump dice que EE.UU. colaborará con Irán para “extraer” uranio enriquecido, pero Teherán no lo confirma

    Irak celebra el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y prevé que “contribuirá a reducir las tensiones” regionales

    Lo más leído

    1.
    La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

    La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

    2.
    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    3.
    El precio del petróleo registra violenta caída tras tregua de Trump y el barril rompe los US$ 100

    El precio del petróleo registra violenta caída tras tregua de Trump y el barril rompe los US$ 100

    4.
    Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

    Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

    5.
    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 8 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 8 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Contraloría detectó riesgos en órdenes de compra por “trato directo” de municipios, Gore y Subdere
    Chile

    Contraloría detectó riesgos en órdenes de compra por “trato directo” de municipios, Gore y Subdere

    Temblor hoy, miércoles 8 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Carmona acusa “autogoles” en el primer mes de Kast y advierte que “hay un poquito de arrogancia”

    El dólar se desploma y anota su mayor caída diaria en un año gracias a la tregua de la guerra en Medio Oriente
    Negocios

    El dólar se desploma y anota su mayor caída diaria en un año gracias a la tregua de la guerra en Medio Oriente

    Banco Mundial sube la proyección del crecimiento del PIB de Chile para este año y en 2027

    La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo
    Tendencias

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    Qué reveló el estudio más grande sobre el hígado y las consecuencias silenciosas de los malos hábitos

    Marzo fue históricamente lluvioso: qué ciudades de Chile rompieron récords, según la DMC

    Tras desaprovechar una buena ventaja, Christian Garin cae contra Alexander Zverev en la segunda ronda de Montecarlo
    El Deportivo

    Tras desaprovechar una buena ventaja, Christian Garin cae contra Alexander Zverev en la segunda ronda de Montecarlo

    “Neuer dio una exhibición en el Bernabéu”: prensa europea se rinde ante el arquero del Múnich en la derrota del Real Madrid

    “Se le quedó el fútbol en Bogotá”: prensa colombiana lapida a Millonarios tras su derrota ante O’Higgins

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo
    Cultura y entretención

    Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo

    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    Trump dice que EE.UU. colaborará con Irán para “extraer” uranio enriquecido, pero Teherán no lo confirma
    Mundo

    Trump dice que EE.UU. colaborará con Irán para “extraer” uranio enriquecido, pero Teherán no lo confirma

    Irak celebra el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y prevé que “contribuirá a reducir las tensiones” regionales

    Hamas subraya que la tregua entre Estados Unidos e Irán “es un gran paso hacia el declive de la hegemonía estadounidense”

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo