El dólar se desploma y anota su mayor caída diaria en un año gracias a la tregua de la guerra en Medio Oriente

El dólar comenzó una nueva jornada, al igual que los mercados y el petróleo, reaccionando a la tregua entre Estados Unidos e Irán. La moneda de Estados Unidos en Chile busca anotar tres jornadas consecutivas a la baja y acelera su caída esta jornada.

En la primera parte del día, el dólar caía $20,65 respecto al cierre de este martes y llegaba a un valor de $889,35, su menor valor desde el 2 de marzo del 2026 ($882,1) y mayor caída diaria desde el 9 de abril de 2025. De seguir así, el dólar anotaría tres jornadas consecutivas a la baja.

Además, el tipo de cambio en Chile viene de anotar dos semanas consecutivas a la baja, donde anotó un retroceso de $7,55.

El tipo de cambio también borra gran parte de lo que avanzó durante la guerra en Irán, que todavía no termina. Desde que inició el conflicto a la fecha, el dólar ha subido $18,15 y su punto más alto al cierre de una jornada fue en $928,55, según datos de la Bolsa Electrónica de Chile.

“Este ajuste responde principalmente a factores internacionales, donde la confirmación de un alto al fuego por dos semanas ha mejorado el sentimiento de los inversionistas. Como consecuencia, se ha reducido la prima por riesgo geopolítico, debilitando al dólar como activo refugio y favoreciendo flujos hacia monedas emergentes, incluido el peso chileno”, comentó Ignacio Mieres, Head of Research de XTB.

Ante este contexto, el índice del dólar, que mide a la divisa frente a sus pares más importantes, caía 1,29% a 98,57 puntos.

En tanto, Matthew Ryan, jefe de estrategia de mercado Ebury, planteó que “la atención se centra ahora en las cruciales negociaciones entre Estados Unidos e Irán. La clave reside en si estas conversaciones lograrán una paz duradera o si el alto el fuego del martes solo ha pospuesto el problema”.

El mejor ánimo también contagiaba al cobre, uno de los principales soportes del peso chileno. Los valores futuros del metal en Comex subían 1,68% a US$5,75 por libra.

“El repunte se explica por la mejora en las expectativas de demanda global tras la desescalada del conflicto, sumado a menores presiones inflacionarias derivadas de la caída en los precios de la energía”, dijo Felipe Sepúlveda, jefe de análisis para Admirals Latinoamérica.

La jornada local también está marcada por la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), que subió más de lo esperado en el contexto de la alza histórica de los combustibles que ocurrió en dicho mes.

El IPC subió un 1% en la variación mensual y llegó a 2,8% en doce meses, dentro del rango de 3% del Banco Central. El resultado superó el rango de entre 0,8% y 0,9% que anticipaban los analistas consultados por Pulso y es la cifra mensual más alta desde enero de 2025 (1,1%).

“Si bien este dato podría generar cierta cautela, su impacto queda completamente opacado por el fuerte cambio en el escenario externo”, añadió Sepúlveda de Admirals.