Edificios de la Cámara Nacional de Comercio y la Bolsa, los otros protagonistas de “La casa de los espíritus”

El Palacio Bruna y el edificio de la Bolsa de Comercio de Santiago, dos emblemáticos inmuebles ligados al ámbito económico chileno, tuvieron un rol protagónico en la exitosa serie de Amazon sobre la conocida obra de la escritora Isabel Allende. La autora también se desempeñó como productora de la producción de ocho capítulos, estrenada el pasado 29 de abril en la plataforma Prime Video.

Mientras la Cámara Nacional de Comercio (CNC) firmó un acuerdo de confidencialidad con la producción para el uso de su histórico inmueble como el escenario central (la verdadera “casa de los espíritus” de la serie), la Bolsa prestó sus instalaciones que datan de 1917 para la realización de algunas escenas finales. En ese entorno, un afligido Esteban Trueba acude donde su amiga, Tránsito Soto, para que le ayude a recuperar a su nieta Alba, desaparecida tras su detención por militares, tras el golpe de Estado.

La historia narra la vida de la aristocrática familia Trueba del Valle a lo largo de casi todo un siglo marcado por profundos cambios políticos y sociales, el protagonismo de las mujeres y un violento entorno masculino.

La serie fue rodada íntegramente en Chile durante 16 semanas entre julio y noviembre de 2024. Las locaciones incluyeron al ex Congreso Nacional y partes del barrio Lastarria -como las calles Rosal y Lastarria- en el centro de Santiago, junto a escenarios en el sur y norte del país.

Gran parte de los interiores se rodaron en el Palacio Bruna, residencia que manda a construir Esteban Trueba cuando ya es un rico terrateniente y en la que se refugia su mujer Clara -la clarividente- junto a sus hijos y excéntricas amistades. En ese escenario transcurren las sesiones de espiritismo, magia y algunas de las escenas más relevantes. La producción ocupó el edificio casi por completo: desde su enorme antejardín, la antesala con su piso de mármol y un vitral en la puerta, hasta los salones, la gran escalera y habitaciones de muros gruesos de estilo neoclásico. Algunas esculturas también formaron parte del acuerdo.

Ubicado frente al Parque Forestal, el edificio del arquitecto chileno Julio Bertrand data de 1916 y fue encargado por el empresario Augusto Bruna. Entre 1939 y 1962 funcionó como la residencia oficial de los embajadores de Estados Unidos, convirtiéndose posteriormente en la sede del Consulado General estadounidense desde 1962 hasta 1994. En 1996 fue declarado Monumento Histórico y actualmente es propiedad y sede de la CNC.

Un kilómetro y medio más hacia el centro, en el pasaje La Bolsa, se grabaron algunas escenas finales. Allí, Esteban Trueba (protagonizado por el actor mexicano Alfonso Herrera) entra al edificio de la Bolsa de Comercio, que en la ficción se llamó Hotel Cristóbal Colón, según se lee en un elegante letrero de bronce instalado para el rodaje. También se grabaron escenas en el Salón de Ruedas y el Salón de Accionistas, espacios donde antaño se transaban las acciones de las empresas chilenas (hoy toda la operación es digital).

La Bolsa de Valores de Valparaíso rematará su histórico edificio en un precio mínimo de $1.800 millones.

Durante la filmación, el edificio estuvo cerrado al público general y la institución prestó las instalaciones con la única restricción del cuidado de la estructura, que también es Monumento Histórico. En los próximos meses el inmueble pasará a manos de Territoria, los mismos desarrolladores del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), quienes buscan convertirlo también en un mercado.

La Casa de los Espíritus fue publicado en 1982 y ha vendido más de 7 millones de copias. Según la aplicación de Prime Video, la serie se posiciona actualmente como una de las cinco más vistas en Chile.