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    Irán interrumpe el tráfico de petroleros por el estrecho de Ormuz tras ataques de Israel a Líbano

    En tanto, un oleoducto clave utilizado por Arabia Saudita para transportar crudo al Mar Rojo, evitando así el estrecho de Ormuz, fue atacado con un dron.

    Fernando FuentesPor 
    Fernando Fuentes
    Vista del estrecho de Ormuz.

    Irán suspendió el tráfico de petroleros a través del estrecho de Ormuz tras el ataque israelí contra Líbano, según informó este miércoles la agencia de noticias semioficial Fars.

    Fars, afiliada al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), informó que, si bien dos petroleros pudieron cruzar el estrecho esta mañana con permiso de Irán, el paso de petroleros por el estrecho de Ormuz se ha suspendido.

    La Agencia de Noticias de la República Islámica también informó que se ha detenido el paso de barcos, y ambos medios hacen referencia a los continuos ataques israelíes contra Líbano.

    Una fuente cercana a la Guardia Revolucionaria iraní, declaró a la agencia de noticias Tasnim que Irán podría retirarse del acuerdo de alto el fuego si Israel continúa violándolo mediante ataques contra Líbano.

    El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, había declarado anteriormente que Líbano estaba incluido en el alto el fuego entre Israel, Estados Unidos e Irán, pero el Ejército israelí afirmó que los ataques contra Hezbolá en el Líbano continuarían.

    Israel llevó a cabo hoy lo que calificó como los mayores ataques contra el país desde el inicio de la guerra.

    La empresa de corretaje marítimo SSY confirmó a BBC Verify que los buques en el Golfo Pérsico han recibido el siguiente mensaje: “Atención a todos los buques. Atención a todos los buques. Atención a todos los buques en el Golfo Pérsico y el Mar de Omán. Esta es la Estación Naval de la Guardia Revolucionaria Islámica. El tránsito por el estrecho de Ormuz permanece cerrado y se requiere autorización de la CGRI antes de navegar por él. Cualquier buque que intente entrar en el mar será interceptado y destruido”.

    Claire Grierson, jefa de investigación de buques cisterna en SSY, declaró a BBC Verify que la empresa tiene conocimiento de que las tripulaciones de los buques han escuchado este mensaje en un canal de radio utilizado para alertas marítimas internacionales.

    Ataque a oleoducto clave

    En tanto, un oleoducto clave utilizado por Arabia Saudita para transportar crudo al Mar Rojo, evitando así el estrecho de Ormuz, fue atacado, según informaron tres medios de comunicación distintos el miércoles.

    Una estación de bombeo ubicada a lo largo del oleoducto este-oeste de 1.200 kilómetros fue atacada alrededor de la 1 p. m. hora local del miércoles, según informaron dos fuentes al Financial Times. Una de las fuentes indicó al periódico que el ataque fue realizado con un dron.

    Una fuente del sector declaró a Reuters que se prevé que el flujo de petróleo a través del oleoducto, propiedad de Aramco, se vea afectado por el ataque, aunque aún se está evaluando la magnitud de los daños.

    Bloomberg también informó que el oleoducto había sido atacado con un dron, citando a una persona familiarizada con el asunto.

    El Ministerio de Defensa saudita afirmó haber interceptado nueve drones el miércoles por la mañana, pero no especificó la ubicación.

    Más sobre:Guerra Medio OrienteIránIsraelLíbanoOrmuzoleoductoArabia SauditaHezboláGuardia RevolucionariaMundo

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