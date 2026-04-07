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    El precio del petróleo registra violenta caída tras tregua de Trump y el barril rompe los US$ 100 en EE.UU.

    La tregua, según indicó el mandatario, está condicionada a que Irán permita la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro energético global.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Petróleo cae por debajo de los US$ 100 tras la tregua en Medio Oriente.

    Los giros de la guerra en Medio Oriente están disparando la volatilidad de los principales activos del mundo, entre ellos el más sensible de todos al conflicto: el petróleo.

    Los precios del crudo se desplomaron luego de que el presidente Donald Trump anunciara una suspensión de los ataques contra Irán por un período de dos semanas, en el marco de las tensiones en Medio Oriente.

    El crudo WTI para entrega en mayo y que se cotiza en Nueva York retrocedió más de 17%, hasta situarse en US$93 por barril tras conocerse la decisión, una baja de más de US$19 respecto del cierre del lunes, y de más de US$24 desde el peak del día. Al cierre de esta edición, el barril Brent que se cotiza en Londres experimentaba un retroceso más moderado, del, orden de 5,71%, hasta los US$ 103,43.

    La caída es relevante especialmente para Chile que importa más del 95% del petróleo que consume y que ha debido enfrentar un alza histórica en el precio de los combustibles tras la decisión del gobierno de neutralizar por una vez el Mepco.

    La tregua, según indicó el mandatario, está condicionada a que Irán permita la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz, un paso clave para el suministro energético global.

    Por el Estrecho de Ormuz transita alrededor del 20% del petróleo del mundo. -

    Trump señaló que Washington recibió una propuesta de diez puntos por parte de Irán, la cual calificó como una base viable para avanzar en negociaciones.

    “Casi todos los puntos de discordia han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un período de dos semanas permitirá finalizar el acuerdo”, afirmó en una publicación en redes sociales.

    El anuncio de la tregua se produjo menos de dos horas antes del plazo fijado por la Casa Blanca para que Irán reabriera el estrecho.

    Previamente, el mandatario había advertido que ordenaría ataques contra infraestructura clave iraní, incluyendo puentes y plantas eléctricas, si no se cumplía con la exigencia.

    Durante la mañana del martes, Trump había endurecido su retórica, señalando incluso la posibilidad de destruir “toda la civilización” iraní, en medio de la escalada del conflicto.

    En ese contexto, el precio del WTI había llegado a un máximo intradía de US$ 117, un nivel muy similar al observado en 2022 tras la invasión rusa a Ucrania.

    La decisión de postergar las acciones militares se dio tras conversaciones con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, quien solicitó ampliar el plazo para facilitar negociaciones y pidió a Irán reabrir el paso marítimo como señal de buena voluntad.

    El presidente Donald Trump amenazó con la posibilidad de destruir “toda la civilización” iraní

    El Estrecho de Ormuz ha sido un punto crítico en la crisis, luego de que ataques iraníes a embarcaciones comerciales provocaran la mayor interrupción de suministros de crudo registrada.

    Antes del inicio de las hostilidades, cerca del 20% del petróleo mundial transitaba por esta ruta que conecta a los productores del Golfo Pérsico con los mercados internacionales.

    “La tregua de dos semanas anunciada por Trump redujo de golpe la prima de riesgo geopolítico que venía sosteniendo al petróleo, y el WTI cae al disminuir la probabilidad de daños a la infraestructura petrolera iraní y, sobre todo, de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz, lugar clave donde transita cerca de un quinto del petróleo mundial”, dijo Ignacio Mieres, head of research de XTB.

    Ese mismo alivio migró al resto de los mercados, los futuros americanos subieron más de 1,5%, el dólar cedió frente a todas las divisas del G-10, el oro superó los US$ 4.770 y los bonos del Tesoro repuntaron, “en una reacción que refleja no tanto la resolución del conflicto sino el interés de los inversores por cualquier señal concreta de desescalada tras seis semanas de volatilidad sostenida”, agregó el experto.

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