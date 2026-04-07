Trump acepta suspender ataques contra Irán por dos semanas, pero condiciona tregua a la apertura del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó este martes la propuesta de Pakistán de suspender por dos semanas los ataques contra Irán, en medio de las negociaciones por el funcionamiento del Estrecho de Ormuz, para lo cual regía un ultimátum que finalizaba esta noche.

La amenaza de Trump preocupó a la comunidad internacional, luego de que señalara que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”.

Sin embargo, tal amenaza no se concretará luego de las mediaciones de las autoridades de Pakistán, quienes plantearon una tregua de dos semanas, lo que fue aceptado por Trump, lo que informó a través de su red social, Truth Social, donde afirmó que mantuvo conversaciones con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif.

Pese al anuncio del alto al fuego, Trump condicionó que la acción tendrá efecto si Teherán “acepte la apertura completa, inmediata y segura del Estrecho de Ormuz”.

En su mensaje, Trump señaló que “acepto suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas. ¡Esto será un alto el fuego de doble cara!“.

Asimismo, el republicano explicó que “la razón de hacerlo es que ya hemos cumplido y superado todos los objetivos militares, y estamos muy avanzados en un acuerdo definitivo sobre la paz a largo plazo con Irán y la paz en Oriente Medio”.

Además, afirmó haber recibido la propuesta de 10 puntos enviada por Irán, que de acuerdo a The New York Times, incluye el alto al fuego permanente contra el país persa, además de proponer que se detengan los ataques contra Hizbulá en el Líbano y el levantamiento de sanciones, entre otras.

“Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable para negociar. Casi todos los puntos de disputa pasada han sido acordados entre Estados Unidos e Irán, pero un periodo de dos semanas permitirá que el acuerdo se finalice y consume”, manifestó Trump.