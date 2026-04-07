Amenaza de Trump con eliminar a Irán en una sola noche dispara el petróleo a más de US$ 115

Los precios del petróleo subieron este martes luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiterara sus amenazas de atacar la infraestructura civil de Irán si Teherán no reabre el Estrecho de Ormuz antes de las 20:00 horas ET de este martes.

El mandatario advirtió que la República Islámica podría ser “eliminada en una noche” si su liderazgo no cumple con el ultimátum.

El crudo Brent de referencia para Europa y que se cotiza en Londres con entrega en junio, cotizaba al mediodía en Londres con un alza de 0,8%, a US$110,64 por barril.

El WTI que se transa en Estados Unidos y sirve de referencia para Chile, avanza 2,33%, hasta US$ 115, aproximándose a su nivel más alto desde que estalló el conflicto.

El cierre del estrecho —la vía marítima que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán— ha generado un shock de oferta que ha impulsado al alza los precios del crudo, el jet fuel, el diésel y la gasolina desde que el conflicto armado estalló el 28 de febrero.

Negociaciones en curso, pero con distancia

Pese a la tensión, Trump señaló que Irán estaba negociando “de buena fe” y que varios países estaban colaborando para alcanzar un acuerdo. “Tienen hasta mañana. Ahora veremos qué pasa. Puedo decirles que están negociando, creemos que de buena fe”, afirmó el mandatario.

Reuters informó que Washington y Teherán discuten un marco para poner fin al conflicto de cinco semanas. Sin embargo, Irán rechazó la propuesta de alto al fuego de Estados Unidos y presentó su propio plan de diez puntos, según Axios.

Barril de petróleo se acerca a sus mayores precios desde el estallido del conflicto. Cedida

Entre sus exigencias figuran el fin permanente de las hostilidades en la región —y no solo un cese temporal—, un protocolo de libre paso por el Estrecho de Ormuz, el levantamiento de sanciones y un plan de reconstrucción.

Trump calificó la contrapropuesta iraní de “significativa, pero no suficiente”.

Las probabilidades de alcanzar un acuerdo antes del plazo se mantenían bajas, según el mismo reporte.

“La niebla de la guerra sigue siendo espesa”

La cuenta regresiva hacia Teherán convierte este martes en uno de los días más tensos del conflicto. Trump fijó las 20:00 horas ET de hoy como plazo definitivo para que Irán reabra el estrecho de Ormuz, bajo amenaza de ataques a centrales eléctricas y puentes iraníes.

“Las señales son contradictorias: el mandatario alternó entre advertencias de “desatar el infierno” y afirmaciones de que las negociaciones “iban muy bien”“, comentó Liza Salinas, Branch Business Director Liberty Finance.

“Mantenemos nuestra visión neutral, pero nos aferramos a la tesis de que los precios del petróleo deberían seguir el patrón habitual de un repunte muy pronunciado y de corta duración”, dijo Norbert Rücker, director de Economía e Investigación de Próximas Generaciones, Julius Baer.

En declaraciones que reproduce CNBC, Ed Yardeni, presidente de Yardeni Research, sostuvo que el resultado de las conversaciones era impredecible y que los inversores permanecían en vilo entre dos escenarios: un fin inminente del conflicto o una nueva escalada.

“No hay forma de predecir el resultado. No podemos descartar que Irán ceda. O que Trump posponga nuevamente el plazo argumentando que las negociaciones avanzan. O que la guerra escale”, señaló Yardeni. “La niebla de la guerra sigue siendo espesa.”

En ese contexto, La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la economía global enfrentará inevitablemente un escenario de mayor inflación y menor crecimiento como consecuencia de la guerra en Irán, en momentos en que el organismo se prepara para recortar sus proyecciones.

La jefa del FMI, Kristalina Georgieva, advirtió sobre los efectos en la economía mundial de la guerra en Irán. JIM WATSON

“Todos los caminos conducen ahora a precios más altos y un crecimiento más lento”, señaló Georgieva en una entrevista con Reuters el lunes por la noche.

El tráfico en el estrecho repunta, pero está lejos de normalizarse

El paso de buques por el Estrecho de Ormuz ha comenzado a recuperarse de forma gradual. Según datos de S&P Global Market Intelligence, ocho tanqueros transitaron el lunes, frente al promedio de menos de dos tránsitos diarios registrado en marzo. Aun así, esa cifra es una fracción menor del nivel previo al conflicto: en 2025, un promedio de 20 millones de barriles de crudo y derivados cruzaban el estrecho cada día.

Michael Wan, analista de divisas senior de MUFG Research, calificó el avance como “una mejora marginal en los flujos”, aunque advirtió que el camino hacia la paz seguía siendo “estrecho e improbable” dado el amplio distanciamiento entre las partes.

Wan estimó además que, incluso ante una reanudación completa del tráfico, el suministro real tardaría “al menos entre tres y seis meses” en llegar a las economías asiáticas que enfrentan una inminente escasez energética.