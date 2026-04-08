La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

El impacto de la guerra en Medio Oriente ya tiene efecto en la inflación. Claro porque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo registró una variación mensual de 1,0%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado superó el rango de entre 0,8% y 0,9% que anticipaban los analistas consultados por Pulso y es la cifra mensual más alta desde enero de 2025 (1,1%)

Con esto, la inflación acumula un alza de 1,4% en el primer trimestre y 2,8% en los últimos doce meses, es decir, dentro de la meta del Banco Central.

El dato de marzo era especialmente relevante porque iba a reflejar el impacto que ha tenido el shock petrolero derivado de la guerra en Medio Oriente.

Las hostilidades que comenzaron a fines de febrero dispararon al barril por encima de los US$ 100 y en Chile el gobierno decidió neutralizar por una vez el Mepco, generando un alza histórica en el precio de los combustibles.

Y los datos del INE confirman dicho impacto.

Transporte, el principal impulsor por las bencinas

La división de transporte fue la que más contribuyó al resultado del mes, con un alza de 2,6% y una incidencia de 0,320 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación total.

Al interior de la división, los combustibles para vehículos personales subieron 8,7% y aportaron 0,285 pp., siendo el ítem de mayor peso. La gasolina, en particular, aumentó 8,2% en el mes y contribuyó con 0,234 pp., acumulando un alza de 3,5% en lo que va del año.

Hay que recordar que la decisión sobre el Mepco se comunicó el 23 de marzo y alza histórica de las bencinas se concretó el 25 de ese mismo mes.

Precio de las bencinas está en niveles históricos.

El transporte aéreo también presionó al alza: el transporte aéreo de pasajeros subió 15,8% con una contribución de 0,114 pp., mientras que el transporte aéreo internacional anotó un incremento de 15,2% y aportó 0,072 pp.

En sentido contrario, el transporte en bus interurbano cayó 24,1% en el mes, con una incidencia de -0,092 pp., y registra una variación acumulada de -6,8% en el año.

La energía, componente de mayor presión en el mes

El componente de energía registró un alza de 3,0% en marzo, convirtiéndose en el de mayor variación mensual entre los agregados especiales que publica el INE.

El IPC sin volátiles, en tanto, anotó 0,5% en el mes, lo que refleja que parte importante de la presión inflacionaria estuvo concentrada en precios de mayor sensibilidad coyuntural.

El IPC excluyendo alimentos y energía marcó 0,8% mensual.

Alimentos y vivienda, con alzas acotadas

La división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor ponderación en la canasta con un 22,15%, subió 0,6% en el mes y aportó 0,131 pp.

Al interior del grupo, los tomates registraron el alza más pronunciada con un 17,6% mensual y una incidencia de 0,052 pp., acumulando 16,9% en lo que va del año. El componente de alimentos, considerado en los agregados especiales, también anotó 0,6% mensual.

Fuerte alza muestra el precio de los tomates.

Vivienda y servicios básicos, segunda división en ponderación con un 16,76%, registró una variación de apenas 0,1% en el mes y no acumula variación en el año, aunque a doce meses anota 2,9%.

Educación suma su alza estacional

La división de educación anotó una variación mensual de 5,5%, con una incidencia de 0,240 pp., segunda en importancia en el mes. Las cuatro clases que integran la división registraron alzas.

La enseñanza media subió 7,2%, mientras que la universitaria aumentó 6,1% y contribuyó con 0,084 pp. La enseñanza preescolar y básica anotó un alza de 6,5%, con un aporte de 0,097 pp. En términos acumulados, la división suma 5,7% en el año y 6,1% en doce meses.