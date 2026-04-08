SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

    Los datos del INE reflejan el impacto que ha tenido el shock petrolero y el alza histórica del precio de los combustibles.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    14 Agosto 2025 Bencinas, gasolinera, diesel, petroleo, Gulf Foto: Andres Perez Andres Perez

    El impacto de la guerra en Medio Oriente ya tiene efecto en la inflación. Claro porque el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo registró una variación mensual de 1,0%, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

    El resultado superó el rango de entre 0,8% y 0,9% que anticipaban los analistas consultados por Pulso y es la cifra mensual más alta desde enero de 2025 (1,1%)

    Con esto, la inflación acumula un alza de 1,4% en el primer trimestre y 2,8% en los últimos doce meses, es decir, dentro de la meta del Banco Central.

    El dato de marzo era especialmente relevante porque iba a reflejar el impacto que ha tenido el shock petrolero derivado de la guerra en Medio Oriente.

    Las hostilidades que comenzaron a fines de febrero dispararon al barril por encima de los US$ 100 y en Chile el gobierno decidió neutralizar por una vez el Mepco, generando un alza histórica en el precio de los combustibles.

    Y los datos del INE confirman dicho impacto.

    Transporte, el principal impulsor por las bencinas

    La división de transporte fue la que más contribuyó al resultado del mes, con un alza de 2,6% y una incidencia de 0,320 puntos porcentuales (pp.) sobre la variación total.

    Al interior de la división, los combustibles para vehículos personales subieron 8,7% y aportaron 0,285 pp., siendo el ítem de mayor peso. La gasolina, en particular, aumentó 8,2% en el mes y contribuyó con 0,234 pp., acumulando un alza de 3,5% en lo que va del año.

    Hay que recordar que la decisión sobre el Mepco se comunicó el 23 de marzo y alza histórica de las bencinas se concretó el 25 de ese mismo mes.

    Precio de las bencinas está en niveles históricos.

    El transporte aéreo también presionó al alza: el transporte aéreo de pasajeros subió 15,8% con una contribución de 0,114 pp., mientras que el transporte aéreo internacional anotó un incremento de 15,2% y aportó 0,072 pp.

    En sentido contrario, el transporte en bus interurbano cayó 24,1% en el mes, con una incidencia de -0,092 pp., y registra una variación acumulada de -6,8% en el año.

    La energía, componente de mayor presión en el mes

    El componente de energía registró un alza de 3,0% en marzo, convirtiéndose en el de mayor variación mensual entre los agregados especiales que publica el INE.

    El IPC sin volátiles, en tanto, anotó 0,5% en el mes, lo que refleja que parte importante de la presión inflacionaria estuvo concentrada en precios de mayor sensibilidad coyuntural.

    El IPC excluyendo alimentos y energía marcó 0,8% mensual.

    Alimentos y vivienda, con alzas acotadas

    La división de alimentos y bebidas no alcohólicas, la de mayor ponderación en la canasta con un 22,15%, subió 0,6% en el mes y aportó 0,131 pp.

    Al interior del grupo, los tomates registraron el alza más pronunciada con un 17,6% mensual y una incidencia de 0,052 pp., acumulando 16,9% en lo que va del año. El componente de alimentos, considerado en los agregados especiales, también anotó 0,6% mensual.

    Fuerte alza muestra el precio de los tomates.

    Vivienda y servicios básicos, segunda división en ponderación con un 16,76%, registró una variación de apenas 0,1% en el mes y no acumula variación en el año, aunque a doce meses anota 2,9%.

    Educación suma su alza estacional

    La división de educación anotó una variación mensual de 5,5%, con una incidencia de 0,240 pp., segunda en importancia en el mes. Las cuatro clases que integran la división registraron alzas.

    La enseñanza media subió 7,2%, mientras que la universitaria aumentó 6,1% y contribuyó con 0,084 pp. La enseñanza preescolar y básica anotó un alza de 6,5%, con un aporte de 0,097 pp. En términos acumulados, la división suma 5,7% en el año y 6,1% en doce meses.

    Lee también:

    Más sobre:IPCInflaciónCombustiblesBencinasGasolinas

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidenta PS intensifica críticas a reforma miscelánea de Kast: “No vamos a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía”

    Contraloría detectó riesgos en órdenes de compra por “trato directo” de municipios, Gore y Subdere

    El dólar se desploma y anota su mayor caída diaria en un año gracias a la tregua de la guerra en Medio Oriente

    Banco Mundial sube la proyección del crecimiento del PIB de Chile para este año y en 2027

    Carmona acusa “autogoles” en el primer mes de Kast y advierte que “hay un poquito de arrogancia”

    Trump dice que EE.UU. colaborará con Irán para “extraer” uranio enriquecido, pero Teherán no lo confirma

    Lo más leído

    1.
    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    Exejecutivo del Hogar de Cristo asumirá como gerente general de la Cámara Chilena de la Construcción

    2.
    El precio del petróleo registra violenta caída tras tregua de Trump y el barril rompe los US$ 100

    El precio del petróleo registra violenta caída tras tregua de Trump y el barril rompe los US$ 100

    3.
    Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

    Un auto de alta gama, propiedades y más de $100 millones en depósito: el patrimonio del ministro Louis de Grange

    4.
    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Efecto de la guerra en Medio Oriente en Chile: suben las ventas de cobre, pero las compras de petróleo se disparan

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    Cuándo llegan y cómo serán los dos sistemas frontales que afectarán al sur y centro-sur de Chile

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    El ejercicio que mejora más la calidad del sueño, según un reciente estudio

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 8 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 8 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Christian Garin vs. Alexander Zverev y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    A qué hora juega Alejandro Tabilo vs. Jiri Lehecka y dónde ver el Masters de Montecarlo

    Presidenta PS intensifica críticas a reforma miscelánea de Kast: “No vamos a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía”
    Chile

    Presidenta PS intensifica críticas a reforma miscelánea de Kast: “No vamos a ser cómplices de empobrecer a la ciudadanía”

    Contraloría detectó riesgos en órdenes de compra por “trato directo” de municipios, Gore y Subdere

    Temblor hoy, miércoles 8 de abril en Chile: consulta epicentro y magnitud

    El dólar se desploma y anota su mayor caída diaria en un año gracias a la tregua de la guerra en Medio Oriente
    Negocios

    El dólar se desploma y anota su mayor caída diaria en un año gracias a la tregua de la guerra en Medio Oriente

    Banco Mundial sube la proyección del crecimiento del PIB de Chile para este año y en 2027

    La inflación sube más de lo esperado en marzo y el IPC anota su mayor variación desde enero 2025

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo
    Tendencias

    Por qué los científicos creen que el fenómeno El Niño 2026 será el más intenso del siglo

    Qué reveló el estudio más grande sobre el hígado y las consecuencias silenciosas de los malos hábitos

    Marzo fue históricamente lluvioso: qué ciudades de Chile rompieron récords, según la DMC

    Tras desaprovechar una buena ventaja, Christian Garin cae contra Alexander Zverev en la segunda ronda de Montecarlo
    El Deportivo

    Tras desaprovechar una buena ventaja, Christian Garin cae contra Alexander Zverev en la segunda ronda de Montecarlo

    “Neuer dio una exhibición en el Bernabéu”: prensa europea se rinde ante el arquero del Múnich en la derrota del Real Madrid

    “Se le quedó el fútbol en Bogotá”: prensa colombiana lapida a Millonarios tras su derrota ante O’Higgins

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2
    Tecnología

    “Es de otro planeta”: con qué teléfono se tomaron las alucinantes selfies de la Tierra desde la misión Artemis 2

    OpenAI compra el show de tecnología favorito de Silicon Valley

    El medio siglo de Apple

    Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo
    Cultura y entretención

    Angine de Poitrine: el ascenso del fenómeno enmascarado que fascina al mundo

    Julian Lennon: el largo viaje del hijo de la “Beatlemanía” para perdonar a su padre

    BTS arrasa en la preventa de sus shows en Chile y suma tercera fecha en el Estadio Nacional

    El rol de Pakistán como mediador entre EE.UU. e Irán y las actuaciones claves de Asim Munir y JD Vance
    Mundo

    El rol de Pakistán como mediador entre EE.UU. e Irán y las actuaciones claves de Asim Munir y JD Vance

    Trump dice que EE.UU. colaborará con Irán para “extraer” uranio enriquecido, pero Teherán no lo confirma

    Irak celebra el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán y prevé que “contribuirá a reducir las tensiones” regionales

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando
    Paula

    Hablemos de amor: perdí mi trabajo soñado, ese que llevaba más de una década deseando

    Caminatas para deshinchar, la nueva tendencia de bienestar

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo