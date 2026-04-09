Alvarado anuncia que ya tienen identificados a los tres líderes tras agresión de ministra Lincolao: “Son estudiantes”

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, abordó esta jornada la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ayer en el campus Isla Teja de la Universidad Austral de Chile, en la Región de Los Ríos.

Lincolao había sido invitada al plantel para participar en la inauguración del año académico la actividad se vio alterada por la protesta de un grupo de estudiantes, quienes la agredieron cuando intentaba retirarse del lugar, tras haber permanecido cerca de tres horas bajo resguardo.

Ante estos hechos, el gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció la presentación de una querella por la agresión, como señal de respaldo a la autoridad.

Consultado sobre esta compleja situación en conversación con Radio Duna, la autoridad de Interior afirmó de manera tajante que rechazaba estos hechos, indicando a su vez que ya han identificados a los responsables.

“Primero que nada, lamentar profundamente que en aulas y dependencias universitarias ocurran este tipo de situaciones de violencia”, señaló.

“ Hoy durante la mañana me informaban de que ya se tiene identificada a los tres líderes que tuvieron mayor participación, ya se sabe quiénes son”, indicó. “Obviamente habrá que esperar su posterior detención”

Los tres, indicó, son estudiantes, dirigentes estudiantiles.

Asimismo el ministro también apeló a la responsabilidad del plantel en cuanto a la seguridad que otorgaron a la titular de Ciencias, ya que “existían también antecedentes previos de llamados a esta manifestación”.

“Cuando alguien invita a su casa a una persona, obviamente que tiene que entregarle la garantía y las condiciones para que esas personas se sientan cómodas. Uno supone que se le trata bien. Y acá vemos que una situación que puede ser previsible por los ambientes previos, no se toma ningún resguardo y ninguna medida”, apuntó.

En esto, el ministro hizo hincapie a que a su parecer la universidad “tiene que tener los medios y los elementos para ir detectando cuál es ese ambiente previo”.

“Porque si existe realmente un riesgo para personas que invitan, tomarán mayores medidas de seguridad y en casos extremos suspenderán la actividad, pero no pueden exponer a una autoridad que ellos invitan a este tipo de situaciones”.

“Yo espero ahora que la investigación avance, avance rápido, que sean sancionados los responsables y que de alguna otra manera entendamos que la educación es para formar profesionales, no es para formar activistas políticos violentos. Porque aquí claramente esta es una manifestación que más por derechos estudiantiles es de carácter político”, sentenció.

Junto con esto, la autoridad también apuntó a que desde la universidad también se hiciesen parte de la querella y también de las sanciones contra los estudiantes resposables.

“Creo que aquí la universidad tiene que tener un rol fundamental en la investigación de estos hechos. Más allá de la condena o de la declaración, nos gustaría que se tomen acciones y decisiones, sanciones, respecto a los estudiantes que estén involucrados en este hecho de violencia extrema contra la ministra de Ciencia".

Esto, indicó, ya que “hacer vista gorda, minimizar los hechos, relativizarlos, yo creo que no corresponde y estamos haciendo un daño profundo o siendo cómplices de la violencia en nuestro país”.