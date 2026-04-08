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    Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y anuncia investigación para “determinar las responsabilidades”

    Desde la casa de estudios enfatizaron que investigarán los hechos "de acuerdo con sus normativas y procedimientos internos" y que ya habrían manifestado a la secretaria de Estado su compromiso para enfrentar esta situación.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Universidad Austral condena agresión a ministra Lincolao y anuncia investigación para “determinar las responsabilidades” Alejandro Sotomayor

    La Universidad Austral de Chile condenó la agresión sufrida por la ministra de Ciencia Ximena Lincolao tras participar del evento de inauguración del año académico de la institución en su sede de Valdivia, en la región de Los Ríos.

    El hecho se habría producido durante la tarde del miércoles, en una circunstancia en que estudiantes habrían manifestado su rechazo a las medidas tomadas por el gobierno de José Antonio Kast. Mientras se retiraba del recinto, un grupo le habría proferido insultos y le habrían lanzado agua.

    El hecho fue condenado por el Ejecutivo, que anunció una querella criminal en contra de los responsables, la cual ya habría recibido el Ministerio Público, que inició una investigación por medio de su Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

    Mientras tanto, el mundo político también mostró su rechazo a este acto y le entregaron su apoyo a la ministra Lincolao.

    Por su parte, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, hizo un llamado a las autoridades de la Universidad Austral “a colaborar con las investigaciones correspondientes y a identificar a los responsables de estos hechos”.

    La respuesta de la Universidad Austral

    La Universidad Austral de Chile condena categóricamente las agresiones sufridas por la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Ximena Lincolao Pilquian, quien participaba como invitada en la inauguración de nuestro año académico y en un encuentro con investigadores e investigadoras”, inició señalando la institución.

    En ese sentido, desde la casa de estudios explicaron que defienden “la necesidad de que se expresen las diversas visiones sobre el futuro del país y, en especial, sobre el desarrollo de la ciencia, la investigación, la innovación y la creación. Para ello, abrimos espacios permanentes de tolerancia a todas las ideas y sostenemos con decisión la apertura de nuestros actos solemnes a ese espíritu”.

    La Universidad Austral de Chile iniciará una investigación de los hechos, de acuerdo con sus normativas y procedimientos internos, con el objeto de esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes. Hemos manifestado a la Ministra de Estado este compromiso, así como la decisión de enfrentar esta situación, que no corresponde al espíritu de la vida universitaria”, enfatizaron.

    Para concluir: “La Universidad Austral de Chile ha formado profesionales que hoy se desempeñan con alto nivel en diversos ministerios e instituciones públicas y privadas. Ese compromiso con el país nos exige actuar en consecuencia, enfrentando con responsabilidad los hechos ocurridos”.

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    Más sobre:Universidad AustralXimena LincolaoCienciaAgresión

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