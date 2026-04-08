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    Fiscalía inicia investigación de agresión a ministra Lincolao tras anuncio de querella criminal del gobierno

    El hecho se habría producido luego que la secretaria de Estado participara en una actividad de inauguración del año académico en la Universidad Austral en su sede de Valdivia. El caso fue derivado a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional de Los Ríos.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Ministerio Público

    Luego de la agresión sufrida por la ministra de Ciencia Ximena Lincolao tras retirarse de una actividad en el campus Valdivia de la Universidad Austral, el Ministerio Público comenzó a investigar los hechos acontecidos la tarde de este miércoles.

    “Se han instruido diligencias en carácter de urgente e inmediatas a la Brigada de Investigaciones Policiales (BIPE) de la PDI, sede Valdivia, para el esclarecimiento de estos hechos e identificar a él o los responsables del mismo”, detalló el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo.

    Desde el Ministerio Público detallaron que el caso fue derivado a la Unidad de Atención a Víctimas y Testigos (Uravit) de la Fiscalía Regional para así efectuar las atenciones que sean necesarias a la víctima de los hechos.

    El hecho se habría producido luego de una serie de protestas por parte de estudiantes de aquella casa de estudios, que se manifestaron durante la jornada en contra de las medidas ejecutadas por el gobierno de José Antonio Kast.

    Según se ve en registros viralizados en redes sociales, en un momento los estudiantes le habrían lanzado agua y gritado insultos hacia la autoridad de Estado.

    Desde el Ejecutivo condenaron la situación y anunciaron la presentación de una querella criminal en contra de los responsables.

    “Esto no es una manifestación, esto fue un delito, un acto grave que debemos condenar.El Ministerio de Seguridad va a interponer una querella este mismo día (miércoles). Estamos en una comunicación directa con Policía de Investigaciones y Carabineros de Chile, y esperamos que los autores de este brutal hecho sean puestos luego a disposición de la justicia”, remarcó tras participar en una comisión en el Congreso la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert.

    En el mundo político, en tanto, la agresión recibió una condena transversal.

    Más sobre:Los RíosXimena LincolaoFiscalíaAgresiónQuerella

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