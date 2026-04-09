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    Irán confirma que su delegación llegará hoy a Pakistán para mantener conversaciones con Estados Unidos

    Sharif, el primer ministro de Pakistán, anunció el miércoles un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos y extendió una invitación a delegaciones de ambos países.

    Por 
    Europa Press
    Foto: Reuters LISI NIESNER

    Las autoridades de Irán han confirmado este jueves que una delegación oficial del país llegará durante la jornada a la capital de Pakistán, Islamabad, para mantener conversaciones diplomáticas de cara a lograr un acuerdo con Estados Unidos, pese a las “repetidas violaciones del alto el fuego” por parte de Israel tras la tregua anunciada en la madrugada del miércoles.

    “A pesar del escepticismo entre la opinión pública iraní a causa de las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí para sabotear la iniciativa diplomática, la delegación iraní llegará esta noche a Islamabad, a invitación de Shehbaz Sharif, para unas conversaciones serias fundamentadas en los diez puntos propuestos por Irán”, ha dicho el embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moqadam, en un mensaje en redes sociales.

    Sharif, el primer ministro de Pakistán, anunció el miércoles un acuerdo de alto el fuego de dos semanas entre Irán y Estados Unidos y extendió una invitación a delegaciones de ambos países para reunirse este viernes en Islamabad para iniciar contactos de cara a un acuerdo definitivo, tras más de un mes de ofensiva israelí-estadounidense, lanzada por sorpresa el 28 de febrero en plenas negociaciones entre Washington y Teherán para alcanzar un nuevo acuerdo nuclear.

    El jefe del Ejecutivo paquistaní apuntó en su mensaje anunciando el pacto que “Irán y Estados Unidos, junto a sus aliados, acordaron un alto el fuego inmediato en todas partes, incluido Líbano y el resto de lugares”, si bien Israel afirmó poco después que Líbano no estaba incluido en el acuerdo y lanzó su mayor oleada de bombardeos contra el país, dejando más de 250 muertos y un millar de heridos.

    La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Levitt, sostuvo posteriormente que Líbano no era parte del acuerdo, en medio de críticas y advertencias desde Irán, que recordó el mensaje publicado por Sharif, quien ha encabezado las labores de mediación para poner fin al conflicto, y resaltó que Líbano aparece mencionado específicamente, a pesar de las declaraciones posteriores desde Israel y Estados Unidos.

    En este contexto, las autoridades iraníes anunciaron además el derribo de dos drones israelíes que entraron en su espacio aéreo y denunciaron que estas acciones suponían igualmente violaciones del alto el fuego, amenazando con responder si se repetían estos incidentes.

    El propio Sharif reconoció horas después “violaciones del alto el fuego en algunos lugares a lo largo de la zona de conflicto” y argumentó que estos hechos “socavan el espíritu del proceso de paz”. “Pido encarecida y sinceramente a todas las partes que muestren moderación y respeten el alto el fuego de dos semanas, como se acordó, para que la diplomacia pueda asumir un papel principal hacia un arreglo pacífico del conflicto”.

    A las dudas sobre la viabilidad del acuerdo temporal figuran las declaraciones sobre Estados Unidos relativas a su negativa a que Irán pueda seguir enriqueciendo uranio, parte de los diez puntos difundidos por Teherán como base aceptada por Washington para negociar. De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha reseñado en las últimas horas que esa propuesta es un “bulo”, a pesar de afirmar previamente que la consideraba una “base viable para negociar”.

    Por otra parte, las autoridades de Islamabad anunciaron a última hora del miércoles que los días 9 y 10 de abril serán “festivos locales”, coincidiendo con la llegada prevista de las delegaciones de Estados Unidos e Irán y la fecha de las negociaciones, si bien no explicaron los motivos de esta repentina decisión.

    El comisario de la Administración del Distrito de Islamabad manifestó en un mensaje en redes sociales que las festividades “estarán limitadas al Territorio Capitalino de Islamabad” y agregó que “los servicios esenciales seguirán estando operativos”, sin más detalles al respecto.

    La delegación estadounidense estará encabezada por el vicepresidente del país, JD Vance, según confirmó el miércoles la Casa Blanca, en medio de los llamamientos de la comunidad internacional para un acuerdo negociado que ponga fin a la ofensiva contra Irán, que ha derivado en un conflicto en Oriente Próximo con importantes impactos sobre la economía mundial.

    Más sobre:IránEstados UnidosPakistán

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