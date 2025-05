Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 15 de marzo

Venta de vinilos en Barrio Suecia

10-vinilos.jpg la-tercera

Feria de vinilos en Barrio Suecia.

El precio de los vinilos ha perdido toda proporción y sensatez. Lo que empezó como revival se volvió una sana moda, hasta que la industria lo convirtió derechamente en usura. Por suerte existen panoramas como este, una feria que organiza Despacho Rock, donde se exhiben discos, cedés y casetes a valores razonables y con cerveza fría a disposición. Estarán Carlos Cabezas y We Are The Grand firmando elepés.

Dirección

Bar Buena Barra (General Holley 2308, Providencia)

Horario

Sábado, de 12 a 7 PM

Entrada

Gratuita

Los chistes de Slimming en Machalí

slimming.jpg la-tercera

Luis Slimming.

Tras la decepción del humor en Viña, que solo aportó polémicas y rutinas mediocres, bueno es desquitarse con quienes sí tuvieron un verdadero éxito en su momento. Como Luis Slimming, triunfador del Festival el 2024, que este sábado se presenta en Machalí, a solo una hora y media de Santiago.

Dirección

Hotel Piedra Verde (Las Higueras 119, Machalí)

Horario

Sábado, 10 PM

Entrada

$18 mil en ticketplus.cl

Encuentro gamer en Providencia

gamefest.jpeg la-tercera

Gamers gameando en un gamefest.

¿No sabes cómo hacer para que tu hijo suelte su consola o se despegue de su PC y salga a la luz del sol? Acá hay una buena oportunidad: es el Gamefest que organiza el Hub de la Municipalidad de Providencia, con talleres, competencias, zona retro, show de cosplay y demostraciones, todo completamente gratis. ¿Lo malo? Sus horas de pantalla no disminuirán. Una cosa por otra.

Dirección

Hub Providencia (Los Jesuitas 881, Providencia)

Horario

Sábado, de 11 AM a 6 PM

Entrada

Gratuita

Mimbre-Chimbarongo-ok.jpg la-tercera

ExpoMimbre, porque Chimbarongo tiene festival.

Por una vez al año, ir a ver muebles o artesanías de mimbre a Chimbarongo no será un paseo quieto ni aburrido, porque este fin de semana es la ExpoMimbre, la principal fiesta de esta ciudad de la Región de O’Higgins. Hay música en vivo (tocan Lucho Jara y Leo Rey), humor (Diego Urrutia), comida y los mejores artesanos de Chile.

Dirección

Plaza de Armas (Javiera Carrera 511, Chimbarongo)

Horario

Sábado y domingo, desde las 10 AM

Entrada

Gratuita

Una obra tragicómica en Mori

39d37da8-63f0-490d-a697-3d73f8ccefe2-lanonna-landing-limpio-1920x720-web-mori-marzo.jpg la-tercera

La nona, en Mori Vitacura.

La Nona, obra clásica del teatro argentino, es traída a la actualidad chilena por Rodrigo Bastidas. Protagonizada por Rodrigo Muñoz y Magdalena Max-Neef, retrata con inoxidable precisión y humor los conflictos generacionales, familiares y de clase que persisten en nuestras sociedades. Los socios del Club La Tercera tienen 20% de descuento.

Dirección

Sala Mori Vitacura (Av. Bicentenario 3800, Vitacura)

Horario

Sábado, 8:30 PM

Entrada

$20.000 en ticketmaster.cl

Indie español en Bellavista

Carolina_Durante_Sesion_4492_18_Mariano_Regidor.jpg la-tercera

Carolina Durante, la banda de rock sensación en España.

Esta banda de rock, compuesta por cuatro varones españoles, tiene nombre de mujer. Pero Carolina Durante, a pesar de las confusiones nominales, solo genera unanimidad en la crítica. Su último disco, Elige tu propia aventura, apareció entre los mejores del año en la prensa ibérica y es uno de los favoritos de Rosalía, quien colabora en una de sus canciones. Será su segunda vez en Chile.

Dirección

Club Chocolate (Ernesto Pinto Lagarrigue 192, Recoleta)

Horario

Domingo, 7 PM

Entrada

Desde $19.500 en Puntoticket

Fiesta irlandesa en Pirque

Festival-de-St-Patrick´s-Day-3-ok.png la-tercera

Saint Patrick's Day: cuando los chilenos se hacen pasar por irlandeses.

Cada 17 de marzo, en Irlanda, se celebra el Día de San Patricio —o St. Patrick’s Day—, el patrono de ese verde país. Pero la fiesta, llena de bailes, comida y cerveza, se volvió global como tantas otras, y por eso este fin de semana se llenará de gaitas y lagers en Pirque, donde se ubica la cervecería artesanal Tübinger. Un evento familiar, con bandas tributo, juegos y comida.

Dirección

Taproom Tübinger (Parcela 6A, El Principal, Pirque)

Horario

Sábado y domingo, desde la 1 PM

Entrada

$10 mil en cervezatubinger.cl

30 años de Grupo Alegría

alegria.jpg la-tercera

Antes de que se popularizara el sound, de que se masificara la cumbia y se llenaran los festivales de conjuntos tropicales, mucho antes de todo eso, apareció en Punitaqui el Grupo Alegría. Con ellos Américo saltó a la fama y este año celebran tres décadas de éxitos con una fiesta llena de bailes y teclados Roland.

Dirección

Teatro Caupolicán (San Diego 850, Santiago)

Horario

Domingo, 8 PM

Entradas

Desde los $17.680 en puntoticket.com

Ilustradoras chilenas en Artequín

artequin.jpg la-tercera

Ilustradoras chilenas en Artequín.

Desde enero, el segundo piso del Museo Artequínestá copado con el trabajo de once ilustradoras nacionales, donde además de mostrar algunos de sus libros, también enseñan cómo es su dinámica creativa. Con bocetos, croquis y material inspirador, es una exposición que ayuda a entender los procesos artísticos y, por qué no, motivarse a expresar lo propio.

Dirección

Museo Artequín (Av Portales 3530, Estación Central)

Horario

Sábado y domingo, de 11 AM a 6 PM

Entrada

$3.000 adultos, $1.000 estudiantes