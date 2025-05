Los mejores delivery para pedir en Santiago este fin de semana largo

Bravo 951

Bravo-951-cocteles-listo-.jpg la-tercera

Foto: Bravo 951

¿Ganas de Salir? Este fin de semana aún no se puede, pero el delivery de Bravo 951 puede ser una buena idea si buscas replicar, aunque sea en parte, el ambiente de este ondero bar de Providencia, conocido por su buen ambiente, música y deliciosas opciones veggie.

Se trata de una experiencia que incluye su coctelería de autor, que fue asesorada por Nina Giaconi, la bartender que pasó por barras como Piso Uno y Gracielo Bar.

Los cocteles que llegan en botellas de 500 cc, que equivalen a tres cocteles, ideales para compartir, con garnish o decoración comestible a parte, para que los armes a tu gusto. ¿Qué pedir? El Baby Jesus ($ 10.000), por ejemplo, que es uno con Gin Bombay Saphire, pepino, manzana verde, goma y jugo de limón.

O el Gin is the new black ($ 8.500) de gin, jugo de pomelo, limón sutil y goma.

Puedes acompañarlos con el sándwich fake chicken ($ 7.000), de pollo frito vegano, mayo vegana, cole slaw casero, maní y syrup, en pan de hamburguesa; o de las coliflor wings ($ 6.500), que son de coliflor frita y rebosada en salsa dulce de ají, con polvo picante y lactonesa vegana.

Además de opciones tradicionales como la doble burger ($ 7.500), dos hamburguesas de vacuno, doble queso cheddar, pepino encurtido, cebolla morada y mostaza; o la palta grillada ($ 6.000), que tiene una base de cebolla y tomate cherry a la plancha, con mac & cheese y media palta con una yema de huevo encima.

Pídelo de lunes a sábado de 1 PM a 9 PM a través de su página web.

Delypanda

delypanda-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Delypanda

¿Fanático del ramen? Delypanda, en un nuevo delivery, a cargo de Felipe Rodríguez, el mismo detrás de Tasty Beat la cadena de comida rápida y saludable que encuentras en el barrio El Golf.

Y lo que aquí encuentras, es cocina callejera, asiática, de esos sabores que te transportan y te invitan a viajar. Entre ellos, el ramen, la clásica sopa japonesa, que puedes probar en versión propia.

Una de ellas, es el muroran ramen ($ 8.000), hecho en base a un caldo de cerdo y miso, con noodles, curry amarillo, leche de coco, pollo, algas wakame y nori, diente de dragón, huevo de campo pochado y un toque de maní picado.

O si prefieres la versión más clásica, el tonkotsu ramen ($ 8.000), con láminas de cerdo hoisin, fideos de ramen, caldo de cerdo y miso, hongos, alga wakame, diente de dragón, huevo de campo semi-cocido y marinado, cebollín y alga nori.

Otra alternativa es que te tientes con las costillas Delypanda ($ 8.500 los 250 gr); costillas de cerdo tipo St Louis, que es unn corte más ancho y carnudo, con salsa bbq casera, de 48 horas de preparación entre marinado y cocción, cosa que quede blandita y jugosa. Tan buenas que si no queda solo el hueso te devuelven el dinero.

Lo puedes pedir de miércoles a sábado, de 6 PM a 9.30 PM a través de su pagina web ¡Ojo! que tienes 30% de descuento con el código "Guerrero Panda".

Sarita Colonia y Barra La Java

Barra-La-Java-entrada-listo-.jpg la-tercera

Foto: Barra La Java

Difícil encontrar una mixtura más sabrosona que ésta. Sucede que ahora de delivery de Sarita Colonia también puedes pedir platos del recién estrenado Barra La Java. Te hablamos del local que abrió en CV Galería, a cargo de Gino Falcone y Jose Salkeld, más toda la sazón de Juan Andrés García.

Y que en el caso de Barra La Java, es una cocina más peruana, de barrio y emotiva, con una carta donde reinan los ceviches, tiraditos, sándwiches.

Es decir, además de los imperdibles de Sarita, como el arroz norteño con merluza asada ($ 13.900) meloso, a base de ají amarillo, vino blanco y fondo de mariscos y ajíes, te encontrarás con novedades como el spaghetti al pesto con filete ($ 13.900), una sabrosura que viene con un filete sellado a punto, más un toque de huancaína.

Y no te olvides que aquí también puedes pedir cocteles y una variedad de pisco sour bien caseros y en formato de litro como el tradicional ($ 14.000).

Lo puedes pedir a través de su página web.

El Toro

EL-TORO_Lomo-Saltado-listo-.jpg la-tercera

Foto: El Toro

¿Conoces el nuevo local de El Toro? Te hablamos del icónico restaurante que abrió en 1999 en la calle Loreto, en Recoleta, y ahora acaba de abrir una nueva sucursal en Vitacura.

Y que ojo, puedes probar por delivery, con platos imperdibles de su carta, como la tortilla de papas ($ 5.900), que conviene pedir a la inglesa, para que llegue jugosa, con cebolla y su salsa alioli.

O el lomosantimboca ($ 8.950), que viene envuelto en jamón serrano y reducción de vino tinto y demiglase. Acompáñalo de papas bravas o arroz, por ejemplo.

Además de opciones nuevas, como la milanesa de lomo ($ 8.950), de muy buen porte, que llega con fetuccini al pesto, o el lomo saltado ($ 8.950), el clásico plato limeño de lomo saltado al wok, con papas fritas y arroz.

Y no te olvides de acompañarlo del pisco sour peruano de la casa ($ 11.900), un litro que llega congelado, delicioso. Además de las chocotejas ($ 4.950 las seis), típicas peruanas y bien caseras, rellenas de dulce de leche y nueces.

Pídelo a través de su página web.

Barra Chalaca

Barra-Chalaca-TIRADITO-SAN-LORENZO-listo-.jpg la-tercera

Foto: Barra Chalaca

Barra Chalaca es la barra cevichera que tiene el sello de Gastón Acurio, el chef más famoso de Perú.

Y una tentación si te gustan platos como el cebiche combinado ($ 11.990), uno picantito, de leche de tigre al rocoto y la pesca del día, más calamar frito, lechuga, camote y choclo peruano, además de la canchita para darle crocancia.

O el sándwich de pejerrey frito ($ 6.990), con un batido bien crujiente, hecho en base a harina de maíz y cerveza, que viene con salsa criolla y crema de rocoto.

Además ahí encuentras platos reponedores, especiales para el frío, como el aguadito de mariscos ($ 9.900), un caldito bien cargado de mariscos, o la parihuela de mariscos ($ 9.990), una sopa de cangrejos picantona, con pulpo, camarón y pescado.

Los pedidos se hacen través de su página web.

DeRaíz

De-Raiz-hamburguesa-2-listo-.jpg la-tercera

Foto: DeRaíz

¿Quieres comer sanito y rico? DeRaíz es un nuevo delivery de cocina inteligente, es decir cocina nutritiva, hecha según los criterios de balance de macronutrientes, a precio de picada, porque los platos cuestan entre $ 3.500 y $ 5.500 y hecha por un chef de lujo.

Y es que quien cocina es Kurt Schmidt, el chef del premiado 99 Restaurante, quien en tiempos de pandemia adaptó su propuesta a un concepto que, lejos de los menús de tiempos del local que lo hizo conocido, se acerca al comensal de una manera distinta.

Es decir, a través de platos con carbohidratos, proteínas, grasas en cantidades y calidad recomendadas para mantener una buena salud. Además de sabrosos, por supuesto.

De hecho, al momento de pedir tu plato, puedes ver la cantidad de calorías, proteínas, carbohidratos y grasas exacta que tiene cada uno.

Y la idea es que tu elijas si prefieres la versión carnívora o veggie por ejemplo, con alternativas como el falafel y hummus ($ 3.600), que es un puré de zanahorias, kale y champiñones asados, que viene con de croquetas de falafel de garbanzos.

O la lasaña ($ 5.200) de berenjena y zapallito italiano, con tofu al pesto, que también puedes escoger con pollo en vez de tofu.

Además de la hamburguesa ($ 4.700), que puede ser de quinoa o vacuno, con tomates confitados, cebolla encurtida, mayo kimchi, aquafaba, camote asado y lechuga asada.

Pídelo a través de su página web, de martes a sábado, de 1 PM a 8.30 PM.

FKN burgers

FKN-2-listo-1-1.jpg la-tercera

Foto: FKN Burgers

¿Fanático de las hamburguesas? Entonces debes darle una mordida a las de FKN Burgers, una nueva dark kitchen en Santiago, es decir, un local que funciona solo con delivery y sin atención al público.

Y que se especializa en smashed burger, una plana, aplastada y mega sabrosa, que tiene la gracia de generar esa costra crujiente como a las brasas. Se trata de hamburguesas son recién hechas, con carne chilena y un porcentaje de entre 20 y 25% de grasa y dentro de un pan de papa suave y esponjoso que se deshace en la boca.

Además, si se trata de una imperdible, prueba la FKN triple smashed cheeseburger ($ 8.490), que trae tres de estas hamburguesas aplastadas de las que te hablábamos, queso cheddar, pepinillos de ByMaria, mayonesa de la casa y una salsa especial ligeramente picante. También incluye papas fritas.

O la FKN surf & turf ($ 8.190), que es la hamburguesa de 140 gramos, con palta, camarones apanados en panko y salsa criolla, más la mayonesa de la casa, salsa de ají Amarillo y papas fritas.

Ojo que hay versiones veggies, FKN good life ($ 8.290), que viene con lechuga hidropónica, tomate, queso cheddar, Not Mayo y la salsa especial de la casa, más papas fritas.

Pídelas a través de su página web, de lunes a domingo, de 12 PM a 10.30 PM.

Mpanadas

salteñas-listo-.jpg la-tercera

Foto: Mpanadas

Mpanadas es el delivery de salteñas, las clásicas bolivianas, reinas de la comida callejera, hechas por Ariel Barreto, chef boliviano que trabajó en restaurantes como Gustu, de la Paz, conocido por ser el lugar que puso a Bolivia en el mapa de gastronomía mundial, además del premiado 040 Restaurante, en Santiago.

Son un bocado de lujo, que combina tradición, sabor, hermosa presentación y creatividad.

De hecho, son de diferentes colores y rellenos, de una masa dulzona, crujiente y contenido caldúo, que encuentras de sabores como la vegetariana, de color verde, que lleva un toque de espinaca en la masa y un relleno de queso fresco ahumado, choclo, huacatay y ají amarillo.

O la vegana, de intenso color rosado por la betarraga, con un mix de hongos como shiitake y paris, con jugo de callampas y ají panca.

Además de la de carne, de color anaranjado, que lleva ají panca, con papa, perejil, especias y condimentos, que puedes pedir además en versión picante con un toque extra de ají.

Oj, que acaba de sacar un nuevo sabor, rellena de cerdo, con zapallo italiano, papa, cebollín, merkén, ají color y uvas pasas.

La caja de seis cuesta $ 10.000 y se encarga a través de su Instagram @m.panadas, de jueves a domingo, de 10 AM a 4 PM

Bao Mamba

Bao-Mamba-3-ok.jpg la-tercera

Foto: Bao Mamba

Bao Mamba es una cocina escondida, es decir, un local que funciona sólo como delivery o para llevar, a cargo de César Sierra, el chef que trabajó en restaurantes como La Mesa, en Vitacura, y en el hotel Verso, en Valparaíso.

Su especialidad son el bao, el pan hecho al vapor con la textura del terciopelo, ue puedes pedir con distintos rellenos, como el de pollo frito ($ 4.300), de pierna deshuesada y frita, con pepino encurtido, salsa ketchup semi picante, lacto, y coleslaw.

O el de pork belly ($ 4.300), que viene con panza de cerdo ahumado, pepino encurtido, korean spicy bbq, sésamo negro y cebolla frita. Además hay alternativas veggies como el mami hongo asado ($ 4.300), que trae hongos asados, repollo morado y rábano fermentado, más aceite de sésamo, salsa tare y raíz de cilantro.

Además preapra bowls, como el de arroz frito ycerdo ahumado ($ 6.500), con un sofrito de verduras, ajo y jengibre, más panza de cerdo ahumado, semilla de sésamo, maní, encurtidos y salsa mamba.

Mu delicioso también es el noodles vacuno ($ 6.500), con bulgogi, el plato coreano dulce y picante, semilla de sésamo, maní y encurtidos.

Pídelo de martes a domingo a través de su página web.

Siete-Negronis-listo-.jpg la-tercera

Foto: Siete Negronis

Siete Negronis es el bar de Bellavista que es todo un imperdible. Tanto, que está en la lista de los 100 mejores del mundo, The World's 50 Best Bars, ocupando el lugar 66.

Eso, porque su coctelería es de esas dignas para darse un gusto. Más ahora que puedes pedirla por delivery a través de su página web.

Si necesitas alcohol, encarga alguna de sus siete variedades de negroni, que llegan en botellitas, perfectas para dos porciones, como fortunella ($ 5.900), con quinotos en almíbar, gin tanqueray sevilla, aperol, campari, maracuyá natural y un toque de soda.

O el hazel ($ 5.900), un clásico negroni con campari, gin y vermouth rosso, todo clarificado y con notas de té chai, licor de avellanas y piel de limón sutil.

Para acompañar puedes pedir alguna de sus pizzas, como la margarita ($ 9.600 la familiar) con pomodoro, mozzarella y albahaca fresca.