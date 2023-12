A Hayden Christensen le “encantaría” seguir en futuros proyectos de Star Wars

Hayden Christensen ha dado a conocer que le encantaría regresar a Star Wars, esto tras su reciente aparición en la serie de Ahsoka.

El actor que interpretó a Anakin Skywalker en las precuelas se refirió a su participación en la popular saga en conversación con Entertainment Weekly señalando que “Me encantaría poder hacer más y me encantaría continuar con Star Wars y ya veremos”.

Según agregó, “No sé lo que me depara el futuro, y si se presenta esa oportunidad, estaré allí con una gran sonrisa en mi cara. Y si no es así, me siento muy agradecido por haber podido regresar y hacer el trabajo que hice tanto en Obi-Wan como en Ahsoka”.

En la ocasión, Christensen también se refirió como fue trabajar en proyectos de Star Wars sin la dirección de George Lucas, mencionando que “Al principio sentí que lo estaba engañando un poco. [Risas] Pero ahora es una época diferente para Star Wars, y creo que es realmente emocionante que ahora tengamos este período en el que hay otros narradores que entran y dan su visión del universo”.

“Pero, por supuesto, todo vuelve al creador, y George Lucas está muy presente en la mente de todos cuando tomamos una decisión y queremos hacer cosas con las que él esté seguro”, apuntó.