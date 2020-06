Batfleck se convirtió en tendencia porque algunos fans están pidiendo el regreso de Ben Affleck como Batman

Después de varios años de campañas incesantes, los fanáticos de Zack Snyder consiguieron su cometido y el próximo año HBO Max finalmente estrenará el Snyder Cut de Justice League. Pero para muchos eso no bastará para deshacerse de la sensación que les dejó la versión cinematográfica de aquella película y ahora algunos fans están clamando por el regreso del Batman de Ben Affleck.

Según reporta Comicbook, durante este sábado #Batfleck se instaló entre las tendencias de Twitter en Estados Unidos. Además los reportes de otros usuarios dan cuenta de que, aparentemente, aparte de hacerse presente en las tendencias personalizadas de algunos, el hashtag también apareció entre lo más comentado de países como India.

En general el hashtag #Batfleck está lleno de fotos y videos de apreciación a la interpretación que Affleck hizo de Batman en Batman vs Superman y (lo que se puede rescatar de) la versión que conocemos hasta ahora de Justice League.

“Ya que #Batfleck está en tendencias, estoy aquí para recordarles que esto seguirá siendo una de las mejores escenas de Batman de la historia”, escribió una usuaria junto a una escena de Batman vs Superman.

“No sé ustedes ... pero este clip todavía me da escalofríos ... wow sensación de Batman puro ... literalmente más allá de la perfección. La música de fondo es divinamente genial”, escribió otra persona junto a otro video de Batman vs Superman.

“Ya que #Batfleck está en tendencia ... Solo quiero decir gracias a Ben por su maravillosa representación de Bruce Wayne. Gracias por interpretar a mi Batman favorito en la pantalla. ¡No puedo esperar para verlo de nuevo en 2021! #ZackSnydersJusticeLeague”, escribió otro tuitero.

“#Batfleck derribando a Parademons por su cuenta. ¡Qué rudo!”, añadió un usuario.

Pero, además de los homenajes a la versión de Batman de Affleck, en el hashtag también hay quienes piden que el actor retome el rol para concretar más películas como el vigilante de Gotham.

“¡¡¡Queremos a #Batfleck de regreso!!!”, señaló un tuitero.

“Amo a todos los Batman. Pero (Affleck) siempre tendrá un lugar especial en mi corazón. Él es mi #Batfleck”, publicó alguien más.

“Me gustan todas las representaciones de Batman, pero esta es la mejor, me encanta. Y, sin embargo, ¿#Batfleck todavía no tiene una película en solitario? Bueno, hay otros como yo que lo quieren así HBO Max, AT, si hay alguna posibilidad, hagan algo, ya hay un gran guión con Batman vs Deathstroke”, dice otra persona en Twitter.

“El Batman de Ben Affleck es brutal y aterrador, tal como debería ser ¡ATT danos mas #Batfleck en HBO Max!”, señala otro tweet.

“El mejor Batman en pantalla de la historia. Se merece una oportunidad completa para ser Batman. #Batfleck”, añadió otra persona que también etiquetó a ATT y HBO Max.

“¿Qué tal terminar su arco antes de volver a las representaciones más antiguas? Ben Affleck se lo merece. Él creía en la visión y lo dio todo por el papel. #Batfleck”, añadió otro tuitero en clara referencia a las negociaciones de Michael Keaton para volver como Batman en la película de The Flash.

En los planes originales de Warner Bros. se suponía que el Batman de Ben Affleck tendría su película en solitario después de Justice Legue. Sin embargo, una serie de complicaciones derivaron en que el actor finalmente dejara el papel y la película denominada The Batman tomara un nuevo rumbo con Matt Reeves como director y Robert Pattinson como el nuevo Caballero Oscuro.

Actualmente Affleck está enfocado en otros proyectos y mientras permanece alejado del rol de Batman no solo ha relatado que todo lo que pasó después de Justice League fue duro para él, sino que también ha demostrado su entusiasmo por el lanzamiento del Snyder Cut.

La versión de Justice Legue de Zack Snyder se estrenará en 2021.