Disney Plus sumará la serie sobre el joven Indiana Jones a su catálogo

En el marco de una presentación de Disney desde Lucasfilm anunciaron que con miras al estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny finalmente incorporarán a todas las películas del arqueólogo al catálogo de Disney Plus.

En la práctica este movimiento permitirá que los suscriptores de Disney Plus puedan revivir Raiders of the Lost Ark, The Temple of Doom, The Last Crusade y The Kingdom of the Crystal Skull a partir del próximo 31 de mayo. Pero quizás lo más llamativo es que The Young Indiana Jones Chronicles también será parte de estas adiciones al catálogo del streaming.

The Young Indiana Jones Chronicles es la serie sobre la adolescencia de Indy que se emitió entre 1992 y 1996 y contó con Sean Patrick Flanery como el personaje titular. Si bien The Young Indiana Jones Chronicles fue creada por George Lucas, su sitio en el canon de Indiana Jones ha sido objeto de dudas durante años y es que aunque Harrison Ford tuvo un cameo en el programa, siempre ha sido difícil ver la serie y es raro que sea recordada o reconocida como parte de la t del personaje.

En ese sentido, esta adición de The Young Indiana Jones Chronicles a Disney Plus podría fijar un buen precedente en ese sentido o al menos permitir que más fanáticos accedan a esa parte de la historia de la franquicia.

The Young Indiana Jones Chronicles y las cuatro películas de Indy llegarán al catálogo de Disney Plus el 31 de mayo e Indiana Jones and the Dial of Destiny se estrenará el 29 de junio en cines.