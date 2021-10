El proyecto de Michael B. Jordan sobre Val Zod ya encontró a sus guionistas

El nuevo proyecto de Superman enfocado en Val Zod está comenzando a tomar forma y un par de meses después de que se destapara su desarrollo de la mano de Michael B. Jordan se reveló que esta iniciativa ya encontró a sus guionistas.

Concretamente, de acuerdo a Deadline, Darnell Metayer y Josh Peters tendrán la misión de escribir esta apuesta que simplemente sería conocida como Val Zod y obviamente se enfocará en aquel Superman que se posicionó como el sucesor de Kal-El en la realidad alternativa de la Tierra 2 del Universo DC.

Metayer y Peters han trabajado en apuestas como The Nola, American Snow y también la nueva película Transformers: Rise of the Beasts. Y para este proyecto colaborarán con Outlier Society de Michael B. Jordan, DC Entertainment y Warner Bros. Television, quienes estarán a cargo de la producción.

Por ahora se desconoce cuál será la trama de esta producción centrada en Val Zod y de hecho, aunque se ha especulado mucho al respecto, aún no está claro si Jordan protagonizará o no esta nueva adaptación de DC Comics. No obstante, para comenzar a pintar el panorama, Deadline dice que Metayer y Peters “tienen una visión inesperada de la historia del origen del icónico personaje de la Tierra 2″.

Val Zod se presentaría como una serie limitada, pero aún no cuenta con una fecha de estreno.