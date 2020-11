Hulu tuvo que eliminar temporalmente un episodio del reinicio de los Animaniacs

El dominio mundial es la meta de Cerebro, el famoso ratón que volvió a sus andanzas junto a Pinky en la nueva serie de los Animaniacs.

Sin embargo, el objetivo de Cerebro y la presentación del reinicio amparado Hulu sufrieron una inesperada complicación por cortesía de un número de teléfono.

Resulta que, durante la semana pasada, los fanáticos que estaban viendo la nueva serie en esa plataforma de streaming se percataron que el sexto episodio de Animaniacs no estaba disponible.

¿La razón? De acuerdo a CinemaBlend, en el segmento de Pinky y Cerebro aparecía un comercial donde Cerebro trataba de reclutar secuaces para tratar de conquistar el mundo. Dicho comercial incluía un número de teléfono que se suponía que tenía que ser ficticio, no obstante, al ser probado el número correspondía a una línea directa de sexo.

Naturalmente Hulu removió el episodio de su plataforma para enmendar aquel error. Pero, mientras muchos esperaban que la solución involucrara un nuevo número, incialmente el streaming resolvió las cosas de una manera mucho menos solemne.

De acuerdo a lo identificado por Animated+, Hulu solo borró la información del contacto del comercial de Cerebro, eliminando de plano cualquier número de teléfono y sacando de paso a parte de la broma.

Pero como obviamente el contexto no quedaba claro con esa imagen, eventualmente Hulu volvió a actualizar el capítulo y presentó una tercera versión de la escena que ahora incluye un número que aparentemente no conduce a nada en particular.

El reinicio de los Animaniacs debutó el 20 de noviembre en Hulu, un streaming que no está disponible en Latinoamérica. Pero aunque la serie solo lleva algunos días en esa plataforma, esta no es la primera controversia en torno su propuesta y durante la semana pasada algunos fanáticos de Johnny Depp criticaron al programa por lo que percibían como una burla al actor.