Jennifer Garner volverá como Elektra en Deadpool 3

Suman y siguen los reportes para esperar que Deadpool 3 sea toda una fiesta multiversal mutante, muy en la línea de lo que ya fueron películas como Spider-Man: No Way Home y The Flash, las cuales incluyeron a actores del pasado para revivir roles bajo el nuevo canon.

En esta ocasión, The Hollywood Reporter aseguró que Jennifer Garner volverá a interpretar a Elektra en la tercera película de Deadpool. La actriz interpretó a la clásica asesina en la película de Daredevil protagonizada por Ben Affleck y posteriormente protagonizó una película en solitario, aunque la recepción de aquella última producción fue aún menos favorable que la del Hombre sin Miedo.

“Después de una pausa de casi veinte años, la actriz regresa al papel de la antiheroína asesina de Marvel Comics para Deadpool 3, según informan varias fuentes a The Hollywood Reporter”, dijo el portal.

La película de Deadpool ya está filmándose, con Ryan Reynolds de regreso al rol del mercenario. En tanto, Hugh Jackman decidió aceptar la propuesta y una vez más interpretará a Wolverine, aunque diversos reportes indican que tendrá la tarea de interpretar a más de una versión del personaje.

Lo otro llamativo es que la inclusión de Garner se suma a una serie de reportes adicionales. Por ejemplo, se ha hablado que el propio Ben Affleck estaría contemplado para un cameo, así como para los miembros del elenco de la primera pelícucla de los X-Men. Y no serían los únicos.

Deadpool 3 será parte del universo de Marvel Studios, siendo la primera producción del personaje realizada bajo el amparo de esa compañía tras la compra de 20th Century Fox.