Temuera Morrison indicó que la nave de Boba Fett será identificada con un nombre distinto a Slave I en la serie del cazarrecompensas

A mediados del año pasado les contamos que Disney supuestamente tenía planes para cambiar el nombre de la nave de Boba Fett. Pero aunque hasta ahora la compañía no ha hecho un anuncio oficial al respecto, recientemente Temuera Morrison confirmó que el vehículo del cazarrecompensas no será identificado como “Slave I” en The Book of Boba Fett.

En el marco de una entrevista con el portal The Wrap, Morrison y Ming-Na Wen, la actriz tras Fennec Shand, fueron consultados sobre cómo creían que debería llamarse la nave de Boba Fett ante la aparente eliminación de su denominación previa.

“Creo que la llamamos Firespray”, respondió Morrison. “Creo que lo mencioné en un par de episodios. Creo que Firespray. Creo que ahora es una (nave) cañonera. Así es como la estamos llamando. La llamamos la cañonera Firespray”.

Si bien Disney todavía no oficializa un cambio en la denominación de la nave de Boba Fett. Tengan en cuenta que el nombre “Firespray” ya había sonado para el vehículo del cazarrecompensas y en septiembre del año pasado, en el marco del evento conocido como “War of the Bounty Hunters”, Marvel Comics lanzó una portada variante de “Boba Fett y Firespray” para Bounty Hunters #4 donde precisamente salía ese personaje y su nave.

Pero eso tampoco es un nombre que salió de la nada y hay que recordar que el modelo de la embarcación de Boba es una nave de ataque y patrulla clase Firespray-31. Es decir, esto sería como tratar al Millennium Falcon como un carguero corelliano YT-1300.

La posibilidad de un cambio de nombre para “Slave I” (”Esclavo I”) comenzó a rondar en junio de 2021 cuando desde LEGO revelaron que Disney quería cambiar la denominación de la nave de Boba Fett. En ese minuto no se estableció un nuevo nombre oficial para el vehículo espacial, pero se señaló que esta modificación podría explicarse porque a raíz de las protestas contra el racismo en Estados Unidos se instaló una nueva conciencia sobre el uso de términos como esclavo.

The Book of Boba Fett seguirá estrenando nuevos episodios durante los días miércoles mediante Disney Plus, por lo que tarde o temprano podremos ver las menciones a la nave que indicó Morrison.