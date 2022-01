Una película live-action de Los Aristogatos está siendo desarrollada por Disney

No habían smartphones, internet estaba dando sus primeros pasos y la animación 3D estaba lejos de tener un atisbo de existencia cuando la película animada de Los Aristogatos fue lanzada en 1970, dirigida por el animador principal de Disney de ese entonces, Wolfgang Reitherman.

La película sigue a un grupo de gatos aristocráticos, conformados por la madre Duquesa y sus tres gatitos Berlioz, Marie y Toulouse, que viven en una lujosa mansión en Paris. Sin embargo, cuando el mayordomo de la casa descubre que los felinos recibirán una gran fortuna los secuestra y los abandona en una tierra desconocida. Para su fortuna se topan con Thomas O’Malley, un gato callejero que los ayudará a volver a su hogar y reclamar lo que es suyo por derecho.

Ahora, Disney anunció que está trabajando para llevar dicha historia a una adaptación live-action. El encargado del proyecto es el director Will Gluck, el guión está a cargo de Keith Bunin, quien anteriormente escribió Onward. Gluck también ejerce como productor a través de su productora Olive Bridge Entertainment.

Will Gluck es conocido por dirigir y escribir Fired Up!, Friends With Benefits y Annie de 2014, además de las dos películas de Peter Rabbit. También dirigió y produjo Easy A de 2010, protagonizada por Emma Stone. Bunin además de escribir la película de Pixar Onward, estuvo a cargo del guión de siete episodios del drama de HBO In Treatment, protagonizado por Uzo Aduba.

Hasta ahora no hay una fecha confirmada para la adaptación live-action de Los Aristogatos.