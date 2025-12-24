SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    “Aló, ¿Viejito Pascuero?”: Chevrolet enciende la magia navideña

    La plataforma de conectividad de la marca, OnStar, invita a la familia a vivir una experiencia única esta Navidad, permitiendo conversar desde el vehículo con los personajes navideños más queridos.

     

    La Navidad es tiempo de ilusión, historias y momentos que se atesoran en familia. Pensando en eso, Chevrolet vuelve a sorprender con una iniciativa que transforma cada trayecto en una experiencia mágica.

    Por segundo año consecutivo, la marca del corbatín activa “Creando magia juntos”, una propuesta navideña que, a través de su plataforma OnStar, permite a los usuarios comunicarse con los personajes más emblemáticos de estas fiestas con solo presionar el botón azul dentro del vehículo.

    Entre el 15 y el 23 de diciembre, los conductores pudieron hablar con los duendes ayudantes y la Viejita Pascuera, quienes compartían relatos, pistas y respondían la gran pregunta que ronda en esta época: ¿Dónde está el Viejito Pascuero?

    Este 24 de diciembre, en tanto, la experiencia alcanza su punto más esperado con la posibilidad de conversar directamente con el mismísimo Santa Claus, haciendo que la espera de Nochebuena sea aún más emocionante para los más pequeños.

    Esta dinámica no solo suma entretenimiento, sino que también entrega tranquilidad, ya que OnStar es una plataforma de seguridad, conectividad y asistencia con atención humana disponible 24/7. El éxito de la iniciativa quedó demostrado el año pasado, cuando se registraron más de 206 mil llamadas en Sudamérica, concentrándose la mitad de ellas entre el 23 y 24 de diciembre.

    A quienes no cuenten con vehículos equipados con OnStar, o incluso usuarios de otras marcas, podrán vivir la experiencia acercándose a los más de 60 concesionarios Chevrolet disponibles a lo largo del país.

    Más sobre:NoticiasChevroletOnStarNavidadViejo Pascuero

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo

    Camión termina volcado en la Ruta 5 en San Bernardo: conductor en ropa interior habría estado bajo efectos de las drogas

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    BP reordena su portafolio y concreta la venta de la mayoría de Castrol

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Superará al Costanera Center: construyen un nuevo edificio que será el más alto de Latinoamérica

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    ¿Aún comprando regalos de Navidad? Atento a los fraudes al comprar por internet

    Servicios

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 24 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Temblor se registra en regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Dónde viene el Viejito Pascuero: revisa su recorrido en tiempo real

    Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado
    Chile

    Colisión de tres vehículos en pleno centro de Santiago termina con un furgón volcado

    Camión termina volcado en la Ruta 5 en San Bernardo: conductor en ropa interior habría estado bajo efectos de las drogas

    “Parece todo un dilema el de Pía”: Irina Karamanos reflexiona ante retorno del rol de la primera dama en gobierno de Kast

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo
    Negocios

    Mónica Cavallini deja la gerencia general de Asociación de Fondos Mutuos tras 20 años en el cargo

    BP reordena su portafolio y concreta la venta de la mayoría de Castrol

    Gremios empresariales critican que gobierno insista con negociación ramal

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe
    Tendencias

    Qué se sabe del despliegue de tropas y aeronaves adicionales de EEUU en el Caribe

    Qué dice la ley aprobada por Venezuela que da hasta 20 años de cárcel a quienes respalden “la piratería” de EEUU

    Cómo es la vida del dictador derrocado Bashar al-Assad y su familia tras su salida de Siria

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”
    El Deportivo

    Gustavo Álvarez rompe el silencio tras su salida de la U: “Pudo terminar en un tribunal; preferí evitarlo”

    No solo Gustavo Álvarez: las nuevas salidas confirmadas de la U de cara a la temporada 2026

    La fría despedida de la U para oficializar la salida de Gustavo Álvarez

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones
    Finde

    El lago de los cisnes en el Teatro Municipal de Santiago: esto debes saber de las funciones

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde
    Cultura y entretención

    Cuando Violeta Parra le escribió a Víctor Jara tres villancicos navideños en una tarde

    ¿Quién fue el verdadero Viejo Pascuero? La historia real de San Nicolás de Myra y el insólito robo de sus restos

    Margot Loyola, Cecilia Echenique, Américo y 31 Minutos: seis grandes discos chilenos de Navidad

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos
    Mundo

    Zelenski revela los detalles del borrador del plan de paz elaborado junto a Estados Unidos

    Hamas dice que no ve “indicios positivos” de un avance para crear una fuerza internacional en Gaza

    EE.UU. anuncia sanciones “al máximo” contra Venezuela y Maduro dice que recibió “apoyo abrumador” del Consejo de Seguridad de la ONU

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida