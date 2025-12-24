“Aló, ¿Viejito Pascuero?”: Chevrolet enciende la magia navideña

La Navidad es tiempo de ilusión, historias y momentos que se atesoran en familia. Pensando en eso, Chevrolet vuelve a sorprender con una iniciativa que transforma cada trayecto en una experiencia mágica.

Por segundo año consecutivo, la marca del corbatín activa “Creando magia juntos”, una propuesta navideña que, a través de su plataforma OnStar, permite a los usuarios comunicarse con los personajes más emblemáticos de estas fiestas con solo presionar el botón azul dentro del vehículo.

Entre el 15 y el 23 de diciembre, los conductores pudieron hablar con los duendes ayudantes y la Viejita Pascuera, quienes compartían relatos, pistas y respondían la gran pregunta que ronda en esta época: ¿Dónde está el Viejito Pascuero?

Este 24 de diciembre, en tanto, la experiencia alcanza su punto más esperado con la posibilidad de conversar directamente con el mismísimo Santa Claus, haciendo que la espera de Nochebuena sea aún más emocionante para los más pequeños.

Esta dinámica no solo suma entretenimiento, sino que también entrega tranquilidad, ya que OnStar es una plataforma de seguridad, conectividad y asistencia con atención humana disponible 24/7. El éxito de la iniciativa quedó demostrado el año pasado, cuando se registraron más de 206 mil llamadas en Sudamérica, concentrándose la mitad de ellas entre el 23 y 24 de diciembre.

A quienes no cuenten con vehículos equipados con OnStar, o incluso usuarios de otras marcas, podrán vivir la experiencia acercándose a los más de 60 concesionarios Chevrolet disponibles a lo largo del país.