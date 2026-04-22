Chile es el primer país en la región en tener el Ford Security Package: ¿Cómo funciona?

La protección del automóvil es una prioridad para los propietarios, razón por la cual Ford ha dado un paso al frente al anunciar el lanzamiento en Chile de Ford Security Package, una avanzada capa de seguridad tecnológica que integra la conectividad del vehículo con la protección ante robos o hurtos.

A través de la aplicación Ford app, los usuarios ahora cuentan con herramientas de vigilancia activa que permiten una reacción rápida ante cualquier eventualidad. La tecnología no solo está pensada para unidades nuevas, sino que también es aplicable a vehículos ya vendidos que cumplan con los requisitos técnicos.

Entre las funcionalidades clave de este ecosistema están:

Monitoreo de ubicación: Acceso en tiempo real a la posición exacta del vehículo para facilitar su recuperación.

Inhibición de encendido: Una herramienta de control remoto que impide que el motor se ponga en marcha, frustrando cualquier intento de uso no autorizado.

Alertas de intrusión: Notificaciones instantáneas al celular del propietario en caso de detectar accesos sospechosos al habitáculo.

Entre las ventajas del Ford Security Package es su accesibilidad. La marca ha confirmado que este servicio estará disponible sin costo adicional para los clientes mientras se mantenga vigente la garantía de fábrica del vehículo.

La implementación es completamente simplificada. Los propietarios solo deben realizar una activación digital mediante la aplicación de la marca. No obstante, desde la firma del óvalo aclaran que la disponibilidad de las funciones específicas (como la inhibición de encendido) puede variar dependiendo del año de fabricación, el modelo y la tecnología de conectividad de cada unidad.

Chile será el primer país en Latinoamérica en estrenar el Ford Security Package, marcando un estándar en cómo la conectividad puede ir más allá del entretenimiento para centrarse en la tranquilidad y el resguardo del patrimonio de sus clientes.