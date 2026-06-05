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    Nueva KGM Musso: más tecnología, capacidad de carga y enfoque todoterreno

    La renovada pickup debuta en Chile con cinco versiones, motor turbodiésel de 200 HP, capacidad de remolque de hasta 3.000 kilos y un equipamiento que eleva los estándares de confort y seguridad del segmento.

     

    Pensada para combinar trabajo, aventura y uso familiar, la nueva generación de la KGM Musso aterriza en Chile con una propuesta que apuesta por mayor robustez, tecnología y capacidades todoterreno, reforzando la presencia de la marca en uno de los segmentos más competitivos del mercado.

    Presentada oficialmente en Hacienda Santa Martina, la pickup llega en cinco configuraciones que incluyen variantes GLX 2WD y 4WD, además de versiones Limited Plus y opciones Large y Short, ofreciendo alternativas para distintos perfiles de usuarios.

    En el apartado estético, la camioneta exhibe una imagen más sólida y moderna. Destacan los faros LED de conducción diurna, los neblineros delanteros y un diseño que enfatiza su carácter utilitario y aventurero. Dependiendo de la versión, incorpora llantas de 17 o 18 pulgadas, junto con barras de techo que refuerzan su presencia y aptitudes fuera del asfalto.

    El habitáculo también da un salto importante en equipamiento. La nueva Musso incorpora una pantalla táctil flotante compatible con Apple CarPlay y Android Auto, mientras que las variantes superiores añaden asiento del conductor con regulación eléctrica, tapicería en ecocuero y asientos calefaccionados y ventilados, elevando significativamente el nivel de confort para conductores y pasajeros.

    Bajo el capó se encuentra un motor turbodiésel de 2.157 cc con turbo de geometría variable (VGT), inyección directa y configuración DOHC de 16 válvulas. Este propulsor desarrolla 200 caballos de fuerza y hasta 441 Nm de torque, cifras que le permiten afrontar tanto tareas de carga como recorridos exigentes fuera de carretera.

    La oferta contempla transmisiones manuales y automáticas de seis velocidades, además de configuraciones con tracción trasera (2WD) o integral (4WD). Gracias a ello, la Musso puede adaptarse tanto a labores productivas como a actividades recreativas.

    Entre sus principales atributos prácticos sobresale una capacidad de remolque de hasta 3.000 kilos con frenos, junto con una carga útil cercana a 1.000 kilos. Estas cifras la posicionan como una alternativa competitiva para quienes requieren una camioneta versátil, capaz de responder en entornos urbanos, rurales y de trabajo intensivo.

    La nueva Musso KGM ya está disponible en Chile. Los precios van desde los $22.490.000 para la versión GLX 2WD MT, hasta los $33.900.000 para la versión Limited Plus AT 4WD.

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