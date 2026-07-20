La firma de las Pléyades le abre la puerta a la electrificación

Conocimos al Subaru Trailseeker hace unas semanas en Colombia, en donde se llevó a cabo el lanzamiento para Sudamérica (incluido Perú y Chile). Allí pudimos tomar contacto con este modelo, que, según indica la marca, busca llevar el espíritu aventurero de Subaru a un nuevo nivel a través de la electrificación. ¿Será que lo logra? Veamos algunas claves de su desarrollo y puesta en escena.

1.- Nuevo fruto

El Trailseeker nace de la alianza entre Subaru y Toyota, que ya ha dado varios frutos a lo largo de los años. Entre ellos, los deportivos BRZ y GT86, por un lado, y los eléctricos Solterra (el primer 100% EV de Subaru a nivel global) y bZ4X, por otro. Estos últimos, se plantan sobre la plataforma global de Toyota, e-TNGA, sobre la cual se pueden configurar distintos autos a baterías.

ENRIQUE MATHIEU

De ahí, que también sea la base del Trailseeker, algo así como un “Solterra XL”, con el cual además comparte un 70% de piezas. Si bien la parte eléctrica proviene de Toyota, con un motor sobre cada eje; el sistema de tracción fue mejorado por Subaru para ser sumamente capaz. Por ello, la arquitectura fue rebautizada como e-SPG por la firma de las Pléyades.

2.- “Outback eléctrico”

Se dice que el Trailseeker es la versión 100% eléctrica del Outback, del cual replica su silueta alargada. Más similar a la de un station wagon sobreelevado, que a la de un SUV.

Así también anota prácticamente las mismas dimensiones que las del reconocido modelo. El EV nipón registra 4.845 mm de largo, 1.860 mm de ancho y 1.675 mm de alto, con una distancia entre ejes de 2.850 mm y un despeje al suelo de 211 mm.

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Estilísticamente, fusiona elementos de autos tradicionales con otros propios de los eléctricos, como, por ejemplo, un frontal que insinúa una parrilla -de forma tridimensional-, a pesar de estar totalmente carenada. También incluye un logotipo de las seis estrellas iluminado y una firma lumínica LED de gran presencia.

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De perfil, llaman la atención unos grandes revestimientos plásticos negros y unos pasos de rueda muy marcados. Además de unas robustas barras de techo y unas llantas de 20 pulgadas. Atrás, finalmente, destacan unas luces unidas horizontalmente, el emblema Subaru iluminado y un aerodinámico spoiler.

3.- Puertas adentro

Atrás queda la “rudeza” del exterior, para dar paso a un habitáculo minimalista, amplio y conectado. Su tablero rectilíneo, alberga un volante semicircular, un panel de instrumentos digital de 7″ y una gran pantalla de 15″, que concentra el sistema multimedia (Apple Carplay y Android Auto) y el climatizador. Igualmente, en la consola central, dispone de un selector de marchas giratorio (tipo rueda), cargador inalámbrico dual y botones dedicados para gestionar el sistema de tracción avanzada X-Mode.

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En términos de habitabilidad, el nuevo Trailseeker ofrece un buen espacio interior, con unos asientos delanteros eléctricos y calefaccionados, y unas plazas traseras abatibles y reclinables, que acomodan bien a tres personas. Cuenta, además, con un gran maletero, con capacidad de hasta 619 litros, y cuyo portalón se abre eléctricamente.

El techo panorámico y un sistema de audio premium Harman Kardon con 11 parlantes, por su parte, aportan a la atmósfera interior luminosidad y confort.

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La seguridad, en tanto, corre por cuenta del Subaru Safety Sense, que integra asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) como frenado precolisión, control crucero dinámico por radar, asistencia de mantención de carril, monitor de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, cámara 360° y sistema de maniobra de emergencia EDSS, entre otros. Viene con ocho airbags.

4.- EV cien por ciento

El Trailseeker equipa dos motores eléctricos llamados “e-Axle”, uno por cada eje, y de igual potencia y torque (167 kW y 268 Nm). Configuración que le permite conservar su legendario sistema de tracción permanente Symmetrical AWD y distribuir así la potencia a las cuatro ruedas de forma permanente y equilibrada.

Con una potencia combinada de 375 Hp y una entrega inmediata de 534 Nm, el SUV japonés se inscribe como el Subaru más rápido de la historia. Va de 0 a 100 km/h en 4,4 segundos.

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Como lo decíamos, el Trailseeker está pensado para día a día, pero también para salirse de ruta, ir de paseo, aventurarse por caminos complicados. De ahí, que quizás sus 480 kilómetros de autonomía, podrían ser el punto más bajo de este auto.

En carga rápida de hasta 150 kW, su batería de ion-litio de 74,7 kWh puede recargarse en 30 minutos. En una caga domiciliaria AC de 22 kW, el tiempo aproximado es de 3,5 horas.

5.- Al volante

En el Autódromo de Tocancipá, a unos 30 kilómetros de Bogotá, tuvimos la oportunidad de realizar una serie de pruebas sobre asfalto y también off-road, con lo que nos hicimos una idea del comportamiento del nuevo Trailseeker. Lo condujimos primero sobre el asfalto, con zonas de slalom, rectas y curvas. Allí notamos una aceleración contundente -con un empuje instantáneo-, pero también progresiva y lineal, gracias a su dosificación electrónica.

Las curvas rápidas, en tanto, las afrontó sin problemas y sin los balanceos típicos de los SUVs, gracias, en parte, a que el peso de sus baterías dispuestas en el piso, compensa los 211 mm de despeje del suelo. Si sentimos que el tacto de la dirección podría ser más directo, para copiar mejor la información del asfalto.

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Ahora bien, en las pruebas todoterreno (con barro, peraltes, y subidas y descensos empinados, entre otros), probamos los sistemas X-Mode y Grip Control. Este último es una especie de control crucero todoterreno, que funciona a velocidades muy bajas en terrenos difíciles (como nieve, lodo o arena), permitiendo mantener una velocidad constante y segura sin necesidad de usar el acelerador o el freno.

Pues bien, ambos sistemas nos permitieron aprovechar al máximo la tracción, enviando la potencia a la rueda con mejor agarre, permitiendo un patinado controlado para no perder impulso y resolviendo así el paso por terrenos complicados de manera óptima y sin ser expertos.

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En conclusión, creemos que el Subaru Trailseeker cumple con lo que promete, mantener el ADN aventurero, preparado para la acción, en un modelo 100% eléctrico, cero emisiones y sumamente eficiente para el día a día.

6.- En venta

El Trailseeker tiene un precio de lista de $53.990.000. Además, todos quienes adquieran este modelo pasarán a formar parte del Subaru EV Membership, un programa diseñado para acompañar la experiencia de movilidad eléctrica con beneficios como Welcome Pack, carga gratuita mensual en puntos habilitados, Wallbox e instalación gratuita en el domicilio del cliente —sujeto a factibilidad técnica y cobertura—, además de condiciones comerciales preferenciales y beneficios de postventa.

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En cuanto a la garantía, Subaru ofrece cobertura de 5 años o 100.000 kilómetros para el modelo, además de una garantía adicional de 8 años o 160.000 kilómetros para la batería de alto voltaje y el módulo de control eléctrico, lo que ocurra primero en ambos casos.