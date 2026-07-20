La Serie G de Jetour debuta por todo lo alto en Chile

China es por lejos al día de hoy, el país con más marcas de autos presentes en Chile. Más de 30 fabricantes provenientes del Dragón Asiático, conviven en la escena automotriz nacional, buscando tener cada vez mayor protagonismo. En este sentido, Jetour es uno que ha logrado posicionarse arriba e ir escalando en el ranking de ventas, pasando del noveno lugar -entre los de su origen- en 2025, al quinto durante el primer semestre de este ejercicio. Según cifras de ANAC, ha comercializado 3.576 unidades en lo que va del año, con lo que tiene una participación de mercado del 2,3%. Va 14 en la general.

Pues bien, en este salto ha sido clave su estrategia de marca y el crecimiento de su portafolio, que desde la última parte de 2025, comenzó a engrosar sus filas con productos bien diferenciados. Así, la puerta de entrada a la marca es la Serie X, la de los SUVs urbanos (X50, Dashing, X70, X70 Plus, X90 Plus); a la que le sigue la Serie T, aquella que ellos denominan, de los Light off-road (T1 y T2). Hay aun una tercera y cuarta etapa, la Serie G (Full off-road) y Serie F (Pick-ups).

Dicho todo esto, la Serie G acaba de debutar en Chile con el G700, un SUV híbrido enchufable de casi 900 Hp de potencia, que conocimos hace un tiempo a través de su impresionante variante anfibia, la cual acaparó la atención de los medios tras conseguir navegar 1.5 kilómetros y cruzar así el río Yangtsé, el más caudaloso de China.

Ramiro Gonzalez Orell

El primer G

“Con el G700 damos un paso muy importante en la evolución de Jetour en Chile. Es un modelo que desafía la lógica que refleja cómo hoy es posible combinar un sistema híbrido enchufable con capacidades todoterreno de alto nivel y una increíble comodidad, entregando una propuesta distinta para quienes buscan explorar nuevos caminos sin renunciar al desempeño, la tecnología ni al confort”, señala Gustavo Aravena, gerente general de Jetour Soueast Chile.

El nuevo Jetour G700 es la última obra tecnológica del Grupo Chery. Estéticamente, se impone con un estilo robusto, cuadrado y preparado para la aventura, con barras de techo, ganchos de tiro, pisaderas retráctiles y un portalón de apertura lateral (con cierre suave automático), con una rueda de repuesto colgada, entre otros.

Ramiro Gonzalez Orell

Construido sobre la arquitectura premium GAIA, y un chasis de travesaños y largueros; anota 5.153 mm de largo, 2.050 mm de ancho, 1.960 mm de alto y 2.850 mm entre ejes. En cuanto a sus aptitudes off-road, ofrece un despeje del suelo de 230 mm y una capacidad de vadeo de 900 mm, además de unos ángulos de ataque, ventral y salida, de 35°, 21° y 28°, respectivamente.

A nivel motriz, el G700 equipa tres motores, uno a combustión (2.0 litros turbo de 208 Hp y 340 Nm) y dos eléctricos (uno por eje). La transmisión es una automática DHT de dos cambios y la tracción es 4×4 con caja reductora. Si combinamos todo, nos entrega la impresionante suma de 891 Hp y 1.135 Nm de torque.

Equipado con una batería de 34,13 kWh, puede recorrer hasta 100 km en modo 100% eléctrico y más de 1.000 en híbrido. En un enchufe de carga rápida (de hasta 170 kW), esta batería se puede recargar del 30 al 80% en 10 minutos.

Ramiro Gonzalez Orell

Por otro lado, hay un alto nivel de equipamiento. Un gran clúster panorámico de 35,4″, una pantalla central 15,6” con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico, y una pantalla trasera de 17,3” son parte de la dotación tecnológica. En tanto, que en confort, suma unos asientos delanteros con ajuste eléctrico en 8 posiciones, ventilados y calefaccionados, con función masaje y reposapiés (para el copiloto). También hay un sistema de audio Lexicon by Harman con 10 parlantes. Y en seguridad, incluye hasta 10 airbags, cámara 540 grados, asistente de descenso y arranque en pendiente, sensores de proximidad delanteros y traseros y hasta 12 ADAS.

¿Precios? $44.990.000 para la versión LUX de cinco pasajeros y $52.990.000 para la Limited de seis plazas. Ambos valores incluyen bonos de $5.000.000.