El nuevo Volvo XC70 se luce con su autonomía de 200 kilómetros

Además, su motor de combustión le permitiría conducir más de 1.200 km de rango combinado sin repostar.

 

En Europa, algunos especialistas lo definen como el híbrido enchufable con la mayor autonomía eléctrica de la historia, un concepto propio de estos tiempos y que no demora en pasar rápido de moda, porque otra marca presenta un nuevo registro récord.

Pero lo que es cierto, y no cambiará, es que el nuevo Volvo XC70 es el primer híbrido enchufable de largo alcance de la marca, con una autonomía de conducción totalmente eléctrica de más de 200 km, según el ciclo de pruebas CLTC, la mayor de cualquier híbrido enchufable de los suecos hasta ahora.

Además, su motor de combustión de 1,5 litros turbo (163 Hp) le permite conducir más de 1.200 km sin la necesidad de cargar o repostar.

Se presenta como la opción perfecta para familias que buscan un estilo de vida más cómodo y relajado sin sacrificar el rendimiento ni la capacidad, además de diseñado para satisfacer la creciente demanda de híbridos enchufables de mayor alcance, especialmente en China, donde ya se puede reservar.

El XC70 está equipado con tecnología de carga rápida, que le permite ir de 0 a 80% en 23 minutos. Además, su capacidad de carga bidireccional le permite usar la batería como un banco de energía para otros dispositivos eléctricos, como electrodomésticos para exteriores y campamentos.

¿Cómo luce? En la parte delantera, una parrilla cerrada tipo escudo se combina con una persiana activa que se ajusta automáticamente para optimizar la aerodinámica, la climatización y la refrigeración del habitáculo, lo que ayuda a mejorar la eficiencia energética y a ampliar la autonomía.

En la zaga, las luces verticales en forma de C se integran suavemente en el cristal trasero, creando una apariencia elegante y moderna, atractiva y funcional.

Por dentro, la cabina es espaciosa, con un diseño limpio y atemporal, con materiales de alta calidad. El toque premium se nota en el interruptor multimedia o en la experiencia de sonido envolvente.

También tienen protagonismo su pantalla de 12,3 pulgadas para el conductor y otra central horizontal independiente de 15,4 pulgadas, que permite ver un gran mapa de navegación sin dejar espacio para otras funciones clave.

Está equipado con la tecnología Safe Space, que incluye detección avanzada, radares, cámaras y sensores, capaces de monitorear continuamente su entorno y ayudar al conductor a evitar colisiones.

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado

Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”

Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Elizalde defiende críticas de ministros a propuesta de Kast y afirma: “Eso no es intervencionismo, es debate democrático”

Había salido de Punta Peuco el lunes: PDI detiene a José Zara Holger por caso de homicidio de Ronni Moffitt

Sebastián Jans, líder de los masones: “La candidatura de Daniel Jadue tensiona a la masonería y al sistema político”

“Se hacen 500 lucas diarias”: la trama de corrupción en Santiago 1 que develó gendarme amenazado por el Tren de Aragua

Detectan el primer caso en humanos de gusano barrenador, el parásito carnívoro que come tejido vivo

Deja millones en la UC: Norwich vende a Marcelino Núñez al Ipswich en uno de los traspasos más altos de la Championship

Casi 30% de los subsidios a la tasa para compras de viviendas nuevas ya han sido solicitados

Cuándo comienza y cómo será la próxima lluvia en Santiago, según el tiempo

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

“ChatGPT mató a mi hijo”: la primera demanda contra OpenAI por el suicidio de un adolescente

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Revisa el line up de artistas invitados a Lollapalooza Chile 2026 encabezado por Sabrina Carpenter y Tyler The Creator

Rating del miércoles 27 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

“Plata para todos los chilenos”: Valencia da luces sobre el destino de avioneta y autos incautados en causa por lavado
Ante dichos de Carmona: Juan Andrés Lagos acusa “agresividad” en el oficialismo para “estigmatizar y silenciar” a militantes PC

Comienzan pagos del Bono Trabajo Mujer de hasta $678 mil: revisa el monto con el RUT

Spots con Corona y Casillero del Diablo: Las pruebas de Pedro Pascal contra la marca “Pedro Piscal”
Corredora de bolsa y AGF del Banco de Chile presentan querella por avisos falsos

Escala disputa entre Lisa Cook y Donald Trump: gobernadora de la Fed demanda al presidente

Conflicto entre EE.UU. y Venezuela: los 5 países de Latinoamérica que ya tomaron una postura
Qué se sabe del despliegue de 8 buques de guerra de EEUU para combatir a los carteles y cómo inquieta a Venezuela

Por qué el Museo Van Gogh de Ámsterdam podría cerrar pronto

En vivo: sigue el sorteo de la Fase de Liga de la Champions League
Pipo Gorosito quiere que la Conmebol borre a la U e Independiente de la Sudamericana: “Dios quiera que sea así”

Gabriel Suazo es inscrito por Sevilla y ya puede debutar en la liga española

Snarky Puppy en el Teatro del Lago de Frutillar: los detalles de las entradas para el concierto
Desde Mac DeMarco hasta David Bowie y Pink Floyd en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para septiembre

Pizza napolitana: las 6 pizzerías chilenas que están entre las 50 mejores de Latinoamérica

Lollapalooza Chile apunta a la nueva generación y vienen Sabrina Carpenter, Chappell Roan, Tyler, the Creator y Deftones
Así se hizo Millonario, el documental sobre supuesto ganador del Kino: “En un minuto empezó a pelear por limpiar su imagen”

Il Posto presenta exposición que reúne obras del destacado artista chileno Ricardo Yrarrázaval

La ONU condena el “inaceptable” ataque de Rusia contra Kiev y reclama “el fin inmediato” de los bombardeos
Abuelos en la “pobreza degradante” y jóvenes invirtiendo en la bolsa: La crisis de las pensiones en Alemania

Las autoridades de Gaza acusan a Israel de “mentir” para “desplazar a la fuerza” a la población

Ana María Salinas, experta en parentalidad positiva: “Si no se interviene, la violencia se repite de generación en generación”
Lupus, el gran imitador

Hablemos de amor: “En la salud y en la enfermedad”