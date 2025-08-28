El nuevo Volvo XC70 se luce con su autonomía de 200 kilómetros

En Europa, algunos especialistas lo definen como el híbrido enchufable con la mayor autonomía eléctrica de la historia, un concepto propio de estos tiempos y que no demora en pasar rápido de moda, porque otra marca presenta un nuevo registro récord.

Pero lo que es cierto, y no cambiará, es que el nuevo Volvo XC70 es el primer híbrido enchufable de largo alcance de la marca, con una autonomía de conducción totalmente eléctrica de más de 200 km, según el ciclo de pruebas CLTC, la mayor de cualquier híbrido enchufable de los suecos hasta ahora.

Además, su motor de combustión de 1,5 litros turbo (163 Hp) le permite conducir más de 1.200 km sin la necesidad de cargar o repostar.

Se presenta como la opción perfecta para familias que buscan un estilo de vida más cómodo y relajado sin sacrificar el rendimiento ni la capacidad, además de diseñado para satisfacer la creciente demanda de híbridos enchufables de mayor alcance, especialmente en China, donde ya se puede reservar.

El XC70 está equipado con tecnología de carga rápida, que le permite ir de 0 a 80% en 23 minutos. Además, su capacidad de carga bidireccional le permite usar la batería como un banco de energía para otros dispositivos eléctricos, como electrodomésticos para exteriores y campamentos.

¿Cómo luce? En la parte delantera, una parrilla cerrada tipo escudo se combina con una persiana activa que se ajusta automáticamente para optimizar la aerodinámica, la climatización y la refrigeración del habitáculo, lo que ayuda a mejorar la eficiencia energética y a ampliar la autonomía.

En la zaga, las luces verticales en forma de C se integran suavemente en el cristal trasero, creando una apariencia elegante y moderna, atractiva y funcional.

Por dentro, la cabina es espaciosa, con un diseño limpio y atemporal, con materiales de alta calidad. El toque premium se nota en el interruptor multimedia o en la experiencia de sonido envolvente.

También tienen protagonismo su pantalla de 12,3 pulgadas para el conductor y otra central horizontal independiente de 15,4 pulgadas, que permite ver un gran mapa de navegación sin dejar espacio para otras funciones clave.

Está equipado con la tecnología Safe Space, que incluye detección avanzada, radares, cámaras y sensores, capaces de monitorear continuamente su entorno y ayudar al conductor a evitar colisiones.