SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    MtOnline

    Mercedes-Benz renueva sus SUV grandes y refuerza lujo, tecnología y electrificación

    La marca alemana actualiza los GLE Coupé, GLS y AMG GLE 53 con mejoras en diseño, digitalización y motorizaciones electrificadas, consolidando su liderazgo en el segmento de los SUV premium de gran tamaño.

     
    Mercedes-Benz AG – Communicati

    Mercedes-Benz avanza en la evolución de su portafolio global con la renovación de sus SUV grandes, introduciendo importantes actualizaciones en los modelos GLE Coupé, GLS y la versión deportiva AMG GLE 53.

    La estrategia apunta a fortalecer su posicionamiento en el segmento premium, combinando lujo, tecnología de última generación y una oferta de motorizaciones cada vez más electrificada.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    En el caso del GLE y su variante Coupé, la actualización mantiene su identidad, pero introduce cambios relevantes en diseño y tecnología. Destacan nuevos elementos en la parrilla, firmas lumínicas LED más modernas y una propuesta estética que refuerza su carácter deportivo, especialmente en la versión Coupé.

    A nivel interior, el salto es significativo gracias a la incorporación de nuevas soluciones digitales. El sistema MBUX evoluciona hacia una experiencia más inmersiva, con pantallas integradas y funciones avanzadas que mejoran la conectividad y la interacción con el conductor.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    Por su parte, el GLS —el buque insignia de la familia SUV de Mercedes-Benz— profundiza su enfoque en el confort y la sofisticación. Este modelo de tres filas refuerza su propuesta como referente en habitabilidad y experiencia a bordo, incorporando nuevas tecnologías orientadas al bienestar de los ocupantes y a una conducción más refinada.

    En el ámbito mecánico, la electrificación toma un rol protagónico. La gama incluye sistemas mild-hybrid y variantes híbridas enchufables, junto con motores de seis y ocho cilindros optimizados para cumplir con nuevas exigencias de eficiencia y emisiones.

    Mercedes-Benz AG – Communicati

    En este contexto, el AMG GLE 53 se posiciona como una de las variantes más avanzadas, incorporando una configuración híbrida de alto desempeño que eleva la potencia hasta cerca de los 585 hp, combinando prestaciones deportivas con mayor eficiencia energética.

    Con esta renovación, Mercedes-Benz no solo actualiza tres de sus modelos más relevantes, sino que reafirma su visión de futuro: SUV más tecnológicos, electrificados y orientados a ofrecer una experiencia integral, donde el lujo y la innovación siguen siendo protagonistas.

    Más sobre:NoticiasMercedes-BenzGLE CoupéGLSAMG GLE 53SUVautos de lujoElectromovilidad

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Lo más leído

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal
    Negocios

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur pide perdón a Corea del Norte por el despliegue de drones en la frontera

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua