Mercedes-Benz renueva sus SUV grandes y refuerza lujo, tecnología y electrificación

Mercedes-Benz avanza en la evolución de su portafolio global con la renovación de sus SUV grandes, introduciendo importantes actualizaciones en los modelos GLE Coupé, GLS y la versión deportiva AMG GLE 53.

La estrategia apunta a fortalecer su posicionamiento en el segmento premium, combinando lujo, tecnología de última generación y una oferta de motorizaciones cada vez más electrificada.

Mercedes-Benz AG – Communicati

En el caso del GLE y su variante Coupé, la actualización mantiene su identidad, pero introduce cambios relevantes en diseño y tecnología. Destacan nuevos elementos en la parrilla, firmas lumínicas LED más modernas y una propuesta estética que refuerza su carácter deportivo, especialmente en la versión Coupé.

A nivel interior, el salto es significativo gracias a la incorporación de nuevas soluciones digitales. El sistema MBUX evoluciona hacia una experiencia más inmersiva, con pantallas integradas y funciones avanzadas que mejoran la conectividad y la interacción con el conductor.

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Por su parte, el GLS —el buque insignia de la familia SUV de Mercedes-Benz— profundiza su enfoque en el confort y la sofisticación. Este modelo de tres filas refuerza su propuesta como referente en habitabilidad y experiencia a bordo, incorporando nuevas tecnologías orientadas al bienestar de los ocupantes y a una conducción más refinada.

En el ámbito mecánico, la electrificación toma un rol protagónico. La gama incluye sistemas mild-hybrid y variantes híbridas enchufables, junto con motores de seis y ocho cilindros optimizados para cumplir con nuevas exigencias de eficiencia y emisiones.

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En este contexto, el AMG GLE 53 se posiciona como una de las variantes más avanzadas, incorporando una configuración híbrida de alto desempeño que eleva la potencia hasta cerca de los 585 hp, combinando prestaciones deportivas con mayor eficiencia energética.

Con esta renovación, Mercedes-Benz no solo actualiza tres de sus modelos más relevantes, sino que reafirma su visión de futuro: SUV más tecnológicos, electrificados y orientados a ofrecer una experiencia integral, donde el lujo y la innovación siguen siendo protagonistas.